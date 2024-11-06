Trendyol Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Trendyol Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta heyecanı 8 Kasım Cuma, 9 Kasım Cumartesi ve 10 Kasım Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu mücadelelerde düdük çalacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.

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Süper Lig'de 12. haftanın programı ve maçlardaki görevli hakemler şöyle:

8 Kasım Cuma

20.00 Kasımpaşa - Kayserispor: Mehmet Türkmen

9 Kasım Cumartesi

13.30 Antalyaspor - Bodrum FK: Alper Akarsu
16.00 Hatayspor - Gaziantep FK: Cihan Aydın
19.00 Adana Demirspor - Eyüpspor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Zorbay Küçük

10 Kasım Pazar

13.30 Göztepe - Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu
16.00 Galatasaray - Samsunspor: Halil Umut Meler
19.00 Başakşehir - Beşiktaş: Turgut Doman
19.00 Fenerbahçe - Sivasspor: Kadir Sağlam

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