6 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş - Ankaragücü maçının tartışmalı pozisyonları için ne dediler? Trio ekibi tek tek açıkladı

Beşiktaş - Ankaragücü maçının tartışmalı pozisyonları için ne dediler? Trio ekibi tek tek açıkladı

Beşiktaş’ın sahasında Ankaragücü'nü 2-1 yendiği maçta yaşanan tartışmalı pozisyonlar için hakem yorumcuları çarpıcı yorumlar yaptı.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 10:12
Takip Et

Trio ekibi Beşiktaş - Ankaragücü maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi

Beşiktaş - Ankaragücü maçının tartışmalı pozisyonları için ne dediler? Trio ekibi tek tek açıkladı
+
Aa
-

Süper Lig’in yayıncı kuruluşu beIN Ssports'ta Trio ekibi, Beşiktaş - Ankaragücü maçındaki hakem kararlarını masaya yatırdı.

İşte Seçim Demirel, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım’ın yorumlarıyla değerlendirilen Beşiktaş - Ankaragücü maçının tartışmalı pozisyonları:

22. dakikada Omar Colley'nin Ali Sowe'a faulünde kart gerekir mi?

Seçim Demirel: Şimdi burada hem üstten bir itme var hem de ayağın kafaya bir temasını görüyoruz. Çok açık bir faul. Kontrolsüz hareketten de bir sarı kart verilmesi gerekiyordu.

Bülent Yıldırım: İlk gelişi sadece faul. Rakibini itiyor ve düşerlerken gereksiz sağ ayağın kaldırılıp rakibin yüz bölgesinde darbede bulunmak kontrolsüz bir faul. Sarı kart daha doğru olur.

Deniz Çoban: El, yüze geldiğinde sarı kart oluyorsa ayak, yüze geldiğinde hayli hayli olur. Futbol takip edenlerin de yanıldığı bir şey var. Ayak, yüze gelince 'Ya kırmızı kart' deniyor ama şiddetli, yaralayıcı olmadığı sürece, kramponun vidası değil üstü geliyorsa sarı kartı düşünürüz, kırmızı kartı düşünmeyiz.

24. dakikada Ali Sowe'un Tayyip Talha Sanuç'a faulünde kart gerekir mi?

Bülent Yıldırım: Burada Tayyip Talha, zaten Ali Sowe'dan kurtulmuştu. Karttan önce burada ayağa basma zaten söz konusu değil. Burada karttan bahsedemeyiz. İkili mücadele bitmiş, Tayyip Talha topu almış, rakip kaleye doğru oyun alanına yönelmiş. Çalınmasa daha doğru olurdu.

Deniz Çoban: Kart gerekmediği konusunda herhalde hepimiz hemfikiriz. Faul gerekir mi? Faul var mı?

Bülent Yıldırım: Eğer Ali Sowe'un ayak hamlesi Tayyip Talha'nın tendonuna gelseydi o zaman faul artı sarı kart derdik. Rakibine değil de zemine bastığını göreceğiz. En doğru kararın devam olması gerektiği fikrindeyim.

Seçim Demirel: Bu pozisyonda hiçbir ihlal göremiyorum. Gereksiz. Yani oyunun devam etmesi gerekiyordu.

Deniz Çoban: Biz, bu pozisyonları seçerek alırken niyetimiz bir pozisyon üzerinden hakemi eleştirmek değil de bu haftanın hikayesi olmaya başladı. Olana çalınmayıp olmayana çalınması...

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İzmir'de tüm Türkiye'yi tedirgin eden görüntü
1
﻿İzmir'de tüm Türkiye'yi tedirgin eden görüntü
﻿İzmir'de tüm Türkiye'yi tedirgin eden görüntü
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
2
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
﻿Meteoroloji uyardı: Çok şiddetli geliyor
3
﻿Meteoroloji uyardı: Çok şiddetli geliyor
﻿Meteoroloji uyardı: Çok şiddetli geliyor
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
4
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
5
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
﻿Amedspor Başkanı Yıldırım'dan çarpıcı iddia: TFF Başkanı Büyükekşi telefonu kapattı
6
﻿Amedspor Başkanı Yıldırım'dan çarpıcı iddia: TFF Başkanı Büyükekşi telefonu kapattı
﻿Amedspor Başkanı Yıldırım'dan çarpıcı iddia: TFF Başkanı Büyükekşi telefonu kapattı
﻿Yunan bakandan hadsiz İstanbul paylaşımı. Tepkilerin ardından geri vites yaptı
7
﻿Yunan bakandan hadsiz İstanbul paylaşımı. Tepkilerin ardından geri vites yaptı
﻿Yunan bakandan hadsiz İstanbul paylaşımı. Tepkilerin ardından geri vites yaptı
﻿Trabzonspor'un iki yıldızının kulübe ihtar çektiği ortaya çıktı
﻿Trabzonspor'un iki yıldızının kulübe ihtar çektiği ortaya çıktı
﻿Trabzonspor'un iki yıldızının kulübe ihtar çektiği ortaya çıktı
﻿Beşiktaş - Ankaragücü maçının tartışmalı pozisyonları için ne dediler? Trio ekibi tek tek açıkladı
﻿Beşiktaş - Ankaragücü maçının tartışmalı pozisyonları için ne dediler? Trio ekibi tek tek açıkladı
﻿Beşiktaş - Ankaragücü maçının tartışmalı pozisyonları için ne dediler? Trio ekibi tek tek açıkladı
﻿Adana'da silahlı kavga: Olayla ilgisi olmayan 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
﻿Adana'da silahlı kavga: Olayla ilgisi olmayan 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
﻿Adana'da silahlı kavga: Olayla ilgisi olmayan 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
﻿Baldırıkara bitkisi grip ve soğuk algınlığına iyi geliyor
﻿Baldırıkara bitkisi grip ve soğuk algınlığına iyi geliyor
﻿Baldırıkara bitkisi grip ve soğuk algınlığına iyi geliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.