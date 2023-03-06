﻿Beşiktaş - Ankaragücü maçının tartışmalı pozisyonları için ne dediler? Trio ekibi tek tek açıkladı

Süper Lig’in yayıncı kuruluşu beIN Ssports'ta Trio ekibi, Beşiktaş - Ankaragücü maçındaki hakem kararlarını masaya yatırdı.

İşte Seçim Demirel, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım’ın yorumlarıyla değerlendirilen Beşiktaş - Ankaragücü maçının tartışmalı pozisyonları:

22. dakikada Omar Colley'nin Ali Sowe'a faulünde kart gerekir mi?

Seçim Demirel: Şimdi burada hem üstten bir itme var hem de ayağın kafaya bir temasını görüyoruz. Çok açık bir faul. Kontrolsüz hareketten de bir sarı kart verilmesi gerekiyordu.

Bülent Yıldırım: İlk gelişi sadece faul. Rakibini itiyor ve düşerlerken gereksiz sağ ayağın kaldırılıp rakibin yüz bölgesinde darbede bulunmak kontrolsüz bir faul. Sarı kart daha doğru olur.

Deniz Çoban: El, yüze geldiğinde sarı kart oluyorsa ayak, yüze geldiğinde hayli hayli olur. Futbol takip edenlerin de yanıldığı bir şey var. Ayak, yüze gelince 'Ya kırmızı kart' deniyor ama şiddetli, yaralayıcı olmadığı sürece, kramponun vidası değil üstü geliyorsa sarı kartı düşünürüz, kırmızı kartı düşünmeyiz.

24. dakikada Ali Sowe'un Tayyip Talha Sanuç'a faulünde kart gerekir mi?

Bülent Yıldırım: Burada Tayyip Talha, zaten Ali Sowe'dan kurtulmuştu. Karttan önce burada ayağa basma zaten söz konusu değil. Burada karttan bahsedemeyiz. İkili mücadele bitmiş, Tayyip Talha topu almış, rakip kaleye doğru oyun alanına yönelmiş. Çalınmasa daha doğru olurdu.

Deniz Çoban: Kart gerekmediği konusunda herhalde hepimiz hemfikiriz. Faul gerekir mi? Faul var mı?

Bülent Yıldırım: Eğer Ali Sowe'un ayak hamlesi Tayyip Talha'nın tendonuna gelseydi o zaman faul artı sarı kart derdik. Rakibine değil de zemine bastığını göreceğiz. En doğru kararın devam olması gerektiği fikrindeyim.

Seçim Demirel: Bu pozisyonda hiçbir ihlal göremiyorum. Gereksiz. Yani oyunun devam etmesi gerekiyordu.

Deniz Çoban: Biz, bu pozisyonları seçerek alırken niyetimiz bir pozisyon üzerinden hakemi eleştirmek değil de bu haftanın hikayesi olmaya başladı. Olana çalınmayıp olmayana çalınması...