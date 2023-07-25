Trol teknesi Sahil Güvenlik'ten kaçamadı. O anlar kameraya yansıdı

Bursa Gemlik'te trol teknesi kaçtı Sahil Güvenlik kovaladı. Sonunda tekne kovalamaca sonunda durduruldu. Tekneye el konulurken, üç kişi gözaltına alındı

KAYNAK: DHA
Trol teknesi Sahil Güvenlik'ten kaçamadı. O anlar kameraya yansıdı

Bursa'nın Gemlik ilçesi açıklarında, trol ile balık avlanan tekne, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından uzun süren takip sonucu durduruldu. Tekneye el koyan Sahil Güvenlik görevlileri, kaçak olarak avcılık yapan 2 kişi ile yanlarında bulunan bir arkadaşını gözaltına aldı. 150 bin TL idari para cezası uygulanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Denizlerde, 15 Nisan'da başlayıp 31 Ağustos'a kadar devam edecek olan av yasağı devam ederken, Bursa'da bulunan, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Güney Marmara Grup Komutanlığı'na bağlı ekipler, Gemlik ilçesi açıklarında trol ile yasak olmasına rağmen balık avlandığını belirledi. Kısa sürede belirlenen bölgeye gelen Sahil Güvenliğe ait botları gören trol ile avcılık yapan kişiler yakaladıkları balıkları denize atıp kaçtı. Uzun süren takip sonrası ekipler, kendilerine karşı gelen kaçak balık avlayan 2 kişi ile trolde bulunan bir arkadaşlarını gözaltına aldı. Yaklaşık 10 metre uzunluğundaki tekneye el koyan Sahil Güvenlik ekipleri, 1380 Sayılı Su Ürünlerine Kanunu'na Muhalefet suçundan toplam 150 bin TL para cezası yazdığı şüphelileri, 'Görevli memura mukavemet' suçundan adliyeye sevk etti. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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