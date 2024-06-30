TRT'de canlı yayın skandalı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TRT'de canlı yayın skandalı

TRT Spor'da yayınlanan 'Spor Stüdyosu' programının kamera arkasında konuşulanlar sosyal medyaya damga vurdu.

TRT Spor kanalında skandal bir an yaşandı.

Erbatur Ergenekon ve Ceyla Büyükuzun, 'Spor Stüdyosu' programında Almanya'dan EURO 2024 maçlarını yorumlarken, kamera arkasında skandal ifadeler canlı yayına yansıdı.

SKANDAL SÖZLER
Yayın esnasında kim olduğu belli olmayan kişi, 'Tabii gece ikiye kadar pompa' ifadelerini kullandı.

Bu ifadeler üzerine canlı yayın apar topar kesildi.

''AKSAKLIKLAR OLABİLİR'
Yayının kesilmesi üzerine ne yapacağını şaşıran TRT Spor sunucusu "Canlı yayında bazen böyle aksaklıklar yaşanabilir" diyerek olayı kapatmaya çalıştı.

Bu video sosyal medyada gündem oldu.

İşte yaşanan skandal diyalog:

- Traş olacak mısın?
- Otele bir yerleşsek.
- Gece 2’de yatacağına traş olsaydın ya.
- Tabii gece 2'ye kadar pompa!

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