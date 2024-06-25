TRT’de sabah akşam kola reklamı yayınlanıyor. Fatih Altaylı'dan bomba yorum geldi

Gazeteci Fatih Altaylı, İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırıları sebebiyle boykot edilen ürünlerin içinde yer alan Coca Cola’nın reklamlarının, devletin kanalı TRT’de düzenli olarak yayınlandığına dikkat çekti.

Boykot edilen ürün ve markaları satın alan vatandaşlara yönelik saldırılar artarken, Fatih Altaylı konuya ilişkin dikkat çeken bir örnek verdi. TRT’nin, boykot ürünleirnden biir olan Coca Cola’nın reklamlarını düzenli olarak yayınladığını vurgulayan Altaylı, “TRT, düzenli olarak Coca-Cola reklamları yayınlıyor. İktidar yanlıları ise bu duruma sessiz. Ne de olsa siyasal İslamcılar, iman ile cüzdanı farklı ceplerde saklıyorlar.” ifadelerini kullandı.

Siyasal İslamcıların, iman ile cüzdanlarını farklı ceplerde sakladığını belirten Altaylı, söz konusu durumda, İslamcı kesimin ikiyüzlülüğünü gözler önüne serdi.

TÜRKİYE- GÜRCİSTAN MAÇINDA COCA COLA REKLAMI

Almanya’nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Türkiye ile Gürcistan arasında oynanan milli maç arasında, TRT’nin yayınladığı Coca Cola reklamı tepki çekmişti. Boykot ürünlerinin reklamlarının da gösterilmemesini isteyenler, TRT’yi eleştiri yağmuruna tutmuştu.

24 Temmuz 2014 tarihinde TRT’de yayınlanan "Boykot edilen ürünlerin reklamı da yapılmasın" başlıklı haberde, Radyo Televizyon Üst Kurulu’ndan (RTÜK) Coca-Cola reklamlarının yayınlardan kaldırılması isteniyordu.

VATANDAŞLARA SALDIRILAR ARTIYOR

İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları devam ederken, boykot ürünlerinin satın alınmamasını isteyen gruplar tarafından protestolar ve saldırılar yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde, Diyarbakır’ın Kayapınar ve Sur ilçelerinde saldırgan bir grup, Burger King ve Starbucks’ta oturan vatandaşlara saldırmıştı.

Dinci terör örgütü Hizbullah’ın sloganı olan “Cenk, cihat ve şehadet” sloganını kullanmıştı. İçişleri Bakanlığı, saldırganlar ile ilgili soruşturma başlatıldığını ve 16 şüpheli şahsın gözaltına aldığını açıklamış, daha sonra ise şüpheliler serbest bırakılmıştı.