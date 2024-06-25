Fatih Altaylı’dan bomba Akşener iddiası! Saray’dan yardım etmesini istediği iş insanını açıkladı

Gazeteci Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İYİ Parti'nin eski lideri Meral Akşener ile Saray’da baş başa yaptığı görüşmeyle ilgili yeni bir iddiayı gündeme getirdi.

Altaylı, Akşener'in iş insanı Mübariz Mansimov'un Yargıtay'daki bir dosyası için ricacı olduğunu iddia etti.

Altaylı’nın son Youtube programındaki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“O KİŞİ MÜBARİZ MANSİMOV”

İYİ Parti’nin eski lideri Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bir iş adamı için yardım talep ettiği söylenmişti. İYİ Parti içinde de ve AKP’ye yakın medyada da o kişinin kim olduğu konusunu konuşulmaya başlandı. Artık daha fazla konuşulmaya başlandı. O kişinin Mübariz Mansimov olduğu söyleniyor.

“AKŞENER’İN ESKİ YARDIMCISININ ÇOK YAKIN DOSTU”

Eski genel başkan yardımcılarından ismi lazım değil biri Mansimov’a çok yakın olduğu, daha önce Akşener’i Mansimov’un ofisine götürdüğü, şimdi de Cumhurbaşkanlığa aracılık yaptığı Mansimov’un bazı hukuki sıkıntılarıyla ilgili… İlginç olan ne biliyor musun?

“SARAY’A YAKIN GAZETECİ

Bu bilginin dışarı sızma yeri ise AKP’ye fazla yakın bir gazeteci. Bir dönem AKP hatta devlet sözcülüğüne soyunmuş bir gazeteci… Bu bilgi o gazeteciye Saray’dan verildi ve öyle sızdığı da çok açık bir şekilde konuşuluyor. Tamamen insani de olabilir. Akşener, yardımcısını kırmamak adına rica üzerine gitmiş de olabilir, illa ki bir çıkarı vardır diyemeyiz. Elimizde bununla ilgili bilgi ve belge yok.