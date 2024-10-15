TRT’nin İran politikası ve ABD ile pazarlık!

TRT Yasası'nın 5'inci maddesinde kurumun "Yayın esasları" sayılırken c fıkrasında “Devletin millî güvenlik siyasetinin, millî ve ekonomik menfaatlerinin gereklerine uymak” denilmiştir.

Dolayısıyla TRT için "devletin sesidir" denilebilir. Gerçi maddenin d fıkrasındaki "devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesi propagandasına yer vermez" ifadesi de yerinde duruyor ama pratikte 2017'de getirilen Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ne göre devletin millî güvenlik siyasetinin, millî ve ekonomik menfaatlerinin gereklerini Cumhurbaşkanı belirlediğinden, TRT için "Cumhurbaşkanı'nın sesi" de denilebilir.

Tabii diğer televizyon kanallarının yüzde 90'ı sermaye olarak iktidar kontrolünde olduğu için fiilen onlar da Cumhurbaşkanı'nın sesidir ama buna dair yasal bir zorunlulukları yoktur.

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Girişi böyle yapmamın sebebi, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’nın Bursa Uludağ Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde, "Bu yılın sonunda TRT Farsça geliyor. İran’ı rahatsız etmek durumundayız. İran’ı rahatsız etmek zorundayız.” demesidir.

TRT Genel Müdürü, Türkiye'nin dış politikasını belirleyemez; "İran'ı rahatsız etmek" için talimat almış olmasa, böyle konuşamaz.

Nitekim Prof. Hasan Ünal, konuyu “TRT Genel Müdürü’nün İran’ı rahatsız etme zorunluluğu gibi akla ziyan açıklaması son günlerde yaşanan ve hükûmetin dış politikasını toptan değiştirmekte olduğuna dair endişeleri daha da artırmıştır” diye değerlendirdi ve özetle şöyle dedi:

"Amerika ile Kürdistan pazarlığı yapıldığı iddiası doğru ise kelimenin tam anlamıyla abesle iştigaldir. Yapılması gereken başta Suriye, Irak ve İran ile birlikte kukla devlet projesine karşı çıkmaktır. Bunun yerine kukla devlete taşıyıcı annelik yapmaya kalkışmak bir daha düzelmeyecek biçim ve içerikte Suriye, Irak ve İran ile ilişkilerimizi bozar. Suriye konusundan dolayı Rusya ile yeniden papaz oluruz ve Batı dünyasından bir yardım ve destek de gelmez. Suriye’nin PKK/PYD işgali altındaki bölgeleri ile Kuzey Irak’ı da içine alan bir konfederasyon projesi bütün Arapları bize düşman eder. Arap devletlerinin toprak bütünlüğünü bozan bir devlet olduğumuz için bize karşı ortak cephe oluştururlar. İran da tamamen aleyhimize döner. Böyle bir projede Türkiye yönetilemez. Türkiye’nin bütün kaynakları Araplara ve İran’a karşı savunma harcamalarına gider ve sonunda Büyük Kürdistan, Türkiye’den de kocaman bir parça kopararak doğmuş olur. Öte yandan böyle bir konunun hangi Amerika ile pazarlık edildiği de önemli bir konudur.

Bu süreç ciddi ciddi bütün unsurlarıyla ortaya çıktıkça MHP’nin destek vermeyeceği açıktır. Hatta AKP içinde de ciddi bir kırılma yaşanması kuvvetle muhtemeldir. CHP’nin destek vermeye kalkışması ise sonuçta siyasi intiharı olur."

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Hasan Ünal böyle dedi ama başka bir Ünal; Tayyip Erdoğan’ın eski metin yazarı, AKP eski milletvekili Aydın Ünal, Devlet Bahçeli’nin, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile verdiği fotoğrafın “tarihî bir adım olduğunu” belirti ve “Şimdi aynı fotoğrafın DEM ile verilmesi de mümkün; tabii DEM değişirse, değişebilirse” ifadelerini kullandı...

Bu politikalar, Türkiye’de iç cepheyi güçlü kılmaz, aksine darmadağın eder.

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Ümit Kocasakal: Grup

kararına uymak gerekir

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Eski İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal aradı ve “İstanbul Barosu seçimleri için Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu’nun yürütme kurulu tarafından alınan karar gereği yapılan ön seçimi, “darbe girişimi” olarak nitelendirmenin doğru olmadığını, asıl bu kararı tanımamanın sorunlu olduğunu belirtti ve “Gruba yeni üye olan avukatların ilk ön seçimlerde oy kullanmaması kuralı var. Bu madde değiştirilmek istendi, yeni üyeler de oylamaya katılmasına rağmen teklif reddedildi, ön seçim takvimi belirlendi ve ön seçim yapıldı. Grupta yeni aday çıkınca, oylamanın sonucuna uymak gerekir. Kişisel tercihten öte grubun iradesi, tercih ve ağırlığı bu yönde olduğu için, Ali Gürbüz ekibi içinde yer aldım. Bu ekip kazanırsa Baro’da bir ideoloji kurultayı toplanmasını isteyeceğim.” dedi.

Kararı baro üyeleri verecek. Hayırlısı olsun.