Trump 464 milyon dolar bulamadı mallarına el konulacak. Halkına 'Seçilmezsem Amerika kan gölüne döner' deyip korkutuyordu

Biden’dan önce ABD başkanlık görevini bir dönem yapan Donald Trump, başkanlık dönemi kadar başkanlığının sona ermesinden sonra da gerek söylem gerek yaptıkları ile gündemde sürekli kendisine yer buluyor.

Trump hakkında açılan sivil dolandırıcılık davasında bazı çalışanlarının daha iyi ticari şartları elde etmek için mal varlıklarını fazla gösteren Trump Organization’a New York Başsavcılığı tarafından sivil dolandırıcılık davası açılmıştı.

Trump’ın dava kapsamında kendisine kesilen 464 milyon dolarlık cezayı ödemek ve mülklerine el konulmasını engellemek için gerekli olan maddi tezminatı bulamadı.

“MÜMKÜN DEĞİL”

Trump’ın avukatları New York Temyiz Mahkemesi’ne dilekçe verdi. Verilen dilekçede 464 milyon dolarlık tazminat cezasının tamamını teminat altına almanın mümkün olmadığı belirtildi.

Dilekçede şu ifadeler yer aldı: “Davalılar, 464 milyon dolarlık temyiz teminatını bulma konusunda aşılamaz zorluklarla karşı karşıyadır”

Maddi durumu “istikrarlı” olarak avukatları tarafından belirtilen Trump’ın önemli varlıklara sahip olduğu vurgulanan dilekçede, bu zenginliğe rağmen tazminat miktarının büyüklüğü nedeniyle kefil olacak sigorta şirketi bulunamadığı belirtildi.

Trump’ın mal varlıklarını teminat olarak kullanmak zorunda kalabileceği belirtilirken, 464 milyon dolarlık toplam cezanın daha az bir miktarının teminat olarak kabul edilmesi talebi yinelendi.

“SEÇİLMEZSEM AMERİKA KAN GÖLÜNE DÖNER”

Kasım ayında Amerika’da yapılacak olan başkanlık seçiminde yarışın mevcut ABD başkanı Joe Biden ile Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump arasında geçmesi bekleniyor.

Başkanlık seçimini kazanmak için vaatlerini sıralayan iki lider her hafta farklı eyaletlerde Amerikalılar ile buluşup oylarını istiyor.

Geçtiğimiz günlerde Trump’ın seçim hakkında sarf etiği sözler gündeme düşmüştü.

Trump seçilemediği takdirde Amerika’da bir iç savaş imasında bulunarak şu sözleri söylemişti:

“Şimdi eğer seçilmezsem, bu herkes için bir kan banyosu olacak”