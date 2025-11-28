Beyaz Saray yakınlarında gerçekleşen silahlı saldırıda 2 ulusal muhafız ağır şekilde yaralanmıştı.

ABD Başkanı Trump, ulusal muhafızlardan birinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Saldırıda ağır yaralan ulusal muhafızlardan biri olan Sarah Beckstrom hayatını kaybetti

Trump, “Bahsettiğimiz muhafızlardan biri olan Batı Virginia'lı Sarah Beckstrom, çok saygın, genç, muhteşem bir insandı... O, az önce vefat etti. Artık aramızda değil” ifadelerini kullandı.

DİĞER ASKERİN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

20 yaşındaki Beckstrom, Beyaz Saray yakınlarında hedefli bir saldırıda vurulan iki ulusal muhafız üyesinden biriydi. Başkana göre, diğer üye olan 24 yaşındaki Andrew Wolfe hala yaşam mücadelesi veriyor.

VALİ DE ÖLÜMÜ DOĞRULADI

Batı Virginia Valisi Patrick Morrisey, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda Beckstrom'un ölümünü doğruladığı bir paylaşımda bulundu.

Vali Morrisey şu ifadeleri kullandı:

Sarah, cesaretle, olağanüstü bir kararlılıkla ve eyaletine ve ülkesine karşı sarsılmaz bir görev bilinciyle hizmet etti. Hizmet çağrısına cevap verdi, isteyerek öne çıktı ve Batı Virginia Ulusal Muhafızlarının en iyilerini tanımlayan güç ve karakterle görevini yerine getirdi.