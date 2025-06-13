Trump da Ümit Özdağ gibi tutuklanacak mı?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, aylar sonra ilk duruşmaya çıkarıldı ve ABD’nin geliştirdiği ve Suriye’den Türkiye’ye uyguladığı stratejik göç mühendisliği konusunda adeta bir konferans verdi.

Özdağ, “Ben yıllardan bu yana Stratejik Göç Mühendisliğini gerçekleştiren emperyalizmin, ülkemizi istikrarsızlaştırma programı ile mücadele ediyorum. Ve ne yazık ki; küresel göç çağında, ülkesine yönelik kontrolsüz göçe karşı çıktığı için bütün dünyada tutuklanan tek politikacıyım.” dedi...

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Bugün Avrupa Birliği ve ABD, kendilerine yönelik göçü durdurmak için olağanüstü bir çaba içindedir. Öyle ki Avrupa Birliği, Suriyelileri Türkiye’ye geri göndermek için para karşılığında geri kabul anlaşması yapmıştır. Özdağ da bunu hatırlatarak “Milyonlarca sığınmacı ve kaçağı sorgusuz sualsiz ülkeye doldurdukları gibi geri kabul anlaşması adında garip bir anlaşma ile Avrupa’ya nereden geldiği belli olmayan, ne idiği belirsiz kaçakları da ülkemize kabul ettiler.” dedi.

Ümit Özdağ’ın duruşmaya çıktığı gün, Los Angeles olaylarına denk geldi. Grok’a göre Olayların asıl sebebi ABD Başkanı Trump’ın göçmenleri zorla veya çeşitli baskılarla geri gönderme politikasıdır. Trump, Meksika sınırına duvar bile ördürmüştür. Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi, Los Angeles'ın çeşitli bölgelerinde yasa dışı göçmen çalıştırdığı iddia edilen iş yerlerine yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlemiştir. Bu operasyonlarda yaklaşık 44-118 düzensiz göçmen gözaltına alınmıştır. Operasyonlar, Trump'ın “toplu sınır dışı etme” vaadine uygun olarak hızlandırılmıştır.

Beyaz Saray Sözcüsü Kush Desai ise konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada "Hiçbir vergi mükellefi, ülkemizin çöküşünü finanse etmeye zorlanmamalı. Ancak California, enerji karşıtı, suç yanlısı, çocukları sakatlayan ve sığınak şehirleri destekleyen politikalarıyla tam olarak bunu yapıyor." ifadelerini kullandı. Desai, Trump yönetiminin "bu kabusa son vererek California rüyasını yeniden hayata geçirmekte kararlı olduğunu" vurguladı.

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Ümit Özdağ, görünürde Türkiye’deki sığınmacılara düşmanlık yaptığı iddiasıyla yargılanıyor... Özdağ bu konuda Suriyelilere hitaben, “Biz sizin düşmanınız değiliz. Aslında biz sizin gerçek dostlarınızız. Çünkü biz Zafer Partisi olarak, Suriye'nin bölünmemesini istiyoruz.” dediğini hatırlattı ama tutuklanmasının asıl sebebini şöyle anlattı:

“Burada bulunmamın, Cumhurbaşkanına hakaret iddiası ile hakkımda dava açılmasının, 21 Ocak’ta Ankara Başsavcılığı’nın 11 iddianame hazırlamasının nedeni; PKK terör örgütü baş yöneticisi A. Öcalan ile yürütülen görüşmelere eleştiriler yöneltmemdir. PKK terör örgütüne güvenilmeyeceğini düşünmemdir. PKK’nın ancak dizleri üzerine çökerek, teslim oluyorum demesi durumunda muhatap alınması gerektiğini savunmamdır. Bu gerçeği bütün dünya ve büyük Türk Milleti biliyor. Tarih böyle kaydedecek. 100 sene sonra tarih kitaplarında ‘Ümit Özdağ, Kayseri’de olayları kışkırttığı için yargılandı’ diye yazmayacak. ‘PKK’ya güvenmeyin, Anayasayı değiştirmeyin dediği için yargılandı’ diye yazacak.”

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Özdağ, “Ülkemize yönelik bu Stratejik Göç Mühendisliğinin iki hedefi vardı. Birinci hedef; Suriye’nin kuzeyindeki Arap nüfusu kuzeye, Türkiye’ye itmek ve boşalan coğrafyayı PKK-YPG’nin denetimine vermekti. Bu hedefe ne yazık ki büyük ölçüde ulaşıldı. Eğer 15 Temmuz sonrasında Fırat Kalkanı ve Afrin Hareketleri yapılmasa idi PKK/PYD’nin Lazkiye’ye kadar ulaşması mümkündü.

İkinci hedef ise Türkiye’nin demografik yapısını bozmaktı, Emperyalizm bütün çabasına rağmen ülkemizde iç karışıklık çıkaramadı. PKK’nın yaptığı provokasyonlar, katliamlar Aydınlı ve Hakkâriliyi, Şırnaklı ile Tekirdağlıyı karşı karşıya getiremedi. Çünkü hepimiz aynı milletin evlatlarınız. Emperyalistler; Türkiye’nin iç dinamiklerinin Türkiye’yi bir kaosa, iç çatışmaya sürüklemeyeceğini anlayınca; Suriye ve Afganistan gibi iç savaş yaşamış toplumların travmalı insanlarını ülkemize getirerek, bu insanlar üzerinden ve onların içine gizledikleri unsurlar ile sosyal ve politik kaosu tetiklemeyi hedeflediler” dedi.

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Şimdi Türkiye’deki mantıkla hareket edilse, Trump’ın “halkı kin ve düşmanlığa tahrik”ten öteye göçmenlere haksız tutuklamalar yapması yüzünden yargılanması gerekiyor...

Tabii ABD yönetimi stratejik göç mühendisliği uyguladığı için Türkiye’ye karşı su işlemiştir ama kendi ülkesini de korumaya çalışmaktadır.

Kısacası, Ümit Özdağ’a açılan dava bu kadar haksızdır ve Türkiye’ye yakışmıyor...