Trump doktora görünecek! Biden’ın iddiasına yanıt mı? Beyaz Saray duyurdu

Trump’ın bugün yıllık sağlık kontrolüne gireceği duyuruldu. Beyaz Saray, muayeneye dair ayrıntı paylaşmadı.

Haziran’da 79 yaşına girecek olan Trump için bu, ikinci döneminin ilk fiziksel muayenesi olacak.

Trump, pazartesi günü muayene olacağını açıklarken, “Daha önce hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. Ama böyle şeyler yapılmalı.” demişti.

Trump’ın sağlık durumu açıklandı

İlk döneminde de düzenli sağlık kontrollerinden geçen Trump’ın 2018 muayenesinde, Beyaz Saray doktoru genel sağlık durumunun “mükemmel” olduğunu belirtmiş, ancak kilo vermesi ve günlük egzersiz yapması gerektiğini önermişti.

Trump’ın rakibi, 82 yaşındaki eski Başkan Joe Biden, 2024 seçim kampanyasında kendisinin Trump’tan daha genç ve sağlıklı olduğunu savunmuştu.

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