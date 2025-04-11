Trump doktora görünecek! Biden’ın iddiasına yanıt mı? Beyaz Saray duyurdu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Trump doktora görünecek! Biden’ın iddiasına yanıt mı? Beyaz Saray duyurdu

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’a dönüş sonrası ilk fiziksel muayenesine girecek. 79 yaşındaki Trump, “Hiç bu kadar iyi hissetmedim,” dedi. Eski Başkan Biden ise daha sağlıklı olduğunu iddia etmişti.

Trump’ın bugün yıllık sağlık kontrolüne gireceği duyuruldu. Beyaz Saray, muayeneye dair ayrıntı paylaşmadı.

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Haziran’da 79 yaşına girecek olan Trump için bu, ikinci döneminin ilk fiziksel muayenesi olacak.

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Trump, pazartesi günü muayene olacağını açıklarken, “Daha önce hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. Ama böyle şeyler yapılmalı.” demişti.

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İlk döneminde de düzenli sağlık kontrollerinden geçen Trump’ın 2018 muayenesinde, Beyaz Saray doktoru genel sağlık durumunun “mükemmel” olduğunu belirtmiş, ancak kilo vermesi ve günlük egzersiz yapması gerektiğini önermişti.

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Trump’ın rakibi, 82 yaşındaki eski Başkan Joe Biden, 2024 seçim kampanyasında kendisinin Trump’tan daha genç ve sağlıklı olduğunu savunmuştu.

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