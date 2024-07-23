Trump, Gizli Servis Müdürünü eleştirdi: "Bana yeterli koruma sağlanmadı"

Kaynak: İHA
Trump, Gizli Servis Müdürünü eleştirdi: "Bana yeterli koruma sağlanmadı"

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, ABD Gizli Servisi Direktörü Kimberly Cheatle’ın istifasının ardından sert açıklamalarda bulundu.

Trump, Gizli Servis’in kendisine yeterli koruma sağlamadığını belirterek, “Demokrasi için kurşun yemek zorunda kaldım” dedi.

Geçtiğimiz 13 Temmuz’da yaşanan suikast girişiminin engellenememesi üzerine ABD Gizli Servisi Direktörü Kimberly Cheatle istifa etti.

Bu gelişmenin ardından Trump, yaptığı açıklamada Gizli Servis’in kendisine uygun koruma sağlamadığını vurguladı. Trump, “Gizli Servis’e daha fazla kaynak ve koruma talebinde bulunduk ama taleplerimiz sürekli olarak reddedildi ya da yanıtsız bırakıldı. Tarihteki en büyük kitleye sahibim ve buna göre korunmam gerekiyordu” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Trump, ABD Başkanı Joe Biden yönetimini de eleştirerek, “Biden/Harris yönetimi beni gerektiği gibi korumadı ve demokrasi için kurşun yemek zorunda kaldım. Bunu yapmak benim için büyük bir onurdu” dedi.

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