ABD Başkanı Trump, Suriye’nin başına getirdikleri terör örgütü HTŞ lideri, Ahmet El Şara’yı yani Colani’yi Beyaz Saray’da kabul etti.

Arap sitelerinde ABD’nin Suriye Büyükelçiliği’nin İnternet sitesinde hala yayında olan bir arama duyurusu yayınlandı. Hani kovboy filmlerindeki “wanted” ilanı gibi, Colani’nin başına 10 milyon dolar ödül konulmuş... Bu iş unutkanlıkla izah edilemez; başkanlarının görüştüğü adam hakkındaki arama ilanını yayında tutmakta fayda görüyorlar herhalde...

***

Bir Arap hesabında konu şöyle değerlendirildi:

“8 yıl sonra, bu terörist sivilleri infaz etmekten CNN'de sempatik başlıklar ve yumuşak ışıklandırmalarla altında, gösterişli röportajlar vermeye geçti. Batı ana akım medyası artık onu bir savaş suçlusu olarak değil, ‘tartışmalı bir figür’ olarak gösteriyor çünkü görünüşe göre toplu katliamı yeniden markalamak sadece iyi bir halkla ilişkiler faaliyeti... Üstelik şimdi sadece medya röportajları vermekle kalmıyor, aynı zamanda Suriye Devlet Başkanı da oldu ve önemli bir mali desteğe sahip çünkü teröristleri güç ve parayla ödüllendirmek kadar ‘özgürleşme’yi ifade eden hiçbir şey yok!

Başka hesaplarda da bu duyuru ile birlikte Trump-Şara görüşmesinin fotoğrafı ya yan yana yayınlandı...

***

ABD’de başkan aday adaylığına soyunmuş Lyndon LaRouche, 21 Haziran 2001 tarihinde, ABD'nin devlet sekreteri Madeleine Albright'a sunduğu ve dönemin Savunma Bakanı William Cohen, CIA Başkanı George Tennet, Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Joseph Biden ve daha birkaç önemli devlet yetkilisine verdiği memorandumda, “Terörizmin sponsorluğunu yapan ülkeler listesine İngiltere'nin de konulması gerekir” başlığını kullanmış ve Usame Bin Ladin'in 1996 yılının Temmuz ayında Londra'da bulunduğunu, tedavi gördüğünü, BBC ve The Independent gazetesine sık sık demeç verdiğini hatırlatmıştı...

LaRouche, İslami Kardeşler, El Cihad, Hamas, İslam Ordusu, PKK ve Tamiller gibi örgütlerin Londra'da merkezleri bulunduğunu belirtmiş ve ABD tarafından listesi çıkarılan 30 örgütten 16'sına İngiltere'nin askeri eğitim veya lojistik destek verdiğini bildirmişti. LaRouche, İngiltere'nin MED TV'ye yayın imkânı sağlamasını da hatırlatmıştı.

LaRouche, ABD'nin "beceriksiz, aptal ve şeytansı bir ekip" tarafından yönetildiğini, Anglo Amerikanizmin, terörü kullandığını, ABD yönetimini oluşturan ekibin suç işlediğini ve mahkemeye çıkarılması gerektiğini söylemişti...

ABD'deki uyuşturucu kaçakçılarının, Dick Chenney ekibinin Avrasya operasyonlarını desteklediğini bildiren LaRouche, “11 Eylül saldırılarını içeriden birileri yaptı. Bu ekip, barış için çok büyük bir tehdittir. Bunlar derhal yönetimden ayrılmalıdır.” demişti...

***

ABD, PKK’yı her zaman terör örgütü listesinde tuttu ama, PKK’nın Suriye kolu olan PYD/YPG’yi, SDG adıyla örgütleyip silahlandırarak ve eğitim vererek 100 bin kişilik ordu haline getirdi. Amerikan ordusundan bir komutan, SDG için “Suriye’deki kara kuvvetlerimiz” demişti ama şimdi hava kuvvetlerini de kuruyorlar!

Diğer taraftan İsrail, İsrail merkezli haber sitesi Bhol’ün iddiasına göre Tel Aviv hükümeti, ABD’den Türkiye’ye F-35 satışını durdurmasını istedi. Milliyet’in naklettiği habere göre “İsrail, ABD’ye, F-35’lerin Türkiye’ye teslim edilmesinin bölgedeki stratejik dengeyi değiştirebileceği ve İsrail’in bölgedeki hâkimiyet planlarının bozacağını,, güvenliğini riske atacağını, Türkiye’nin bu satış ile yalnızca askeri değil, diplomatik ve bölgesel ağırlığını da artıracağını bildirdi...”

***

İşte böyle bir ortamda, Türkiye’de açılım süreci sürdürülüyor. Terör örgütünün başı Meclis’e davet ediliyor, “kurucu önder” sıfatıyla anılıyor... Öcalan, Meclis’e götürülemedi ama Meclis’in Öcalan’ın ayağına gitmesi tezgâhlanıyor.

Bu süreç böyle devam ederse, Trump’ın veya ABD Başkanı’nın Abdullah Öcalan’ı Beyazsaray’da kabul etmesi de beklenir!

İlginçtir; Türkiye’de Ekrem İmamoğlu’nun önü kesilirken, Öcalan’ın önünün açılması da eş zamanlı sürdürülüyor!