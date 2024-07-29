Trump Putin ve Kim Jong-Un’a benzeyen 3 kişi Paris sokaklarında

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Trump Putin ve Kim Jong-Un’a benzeyen 3 kişi Paris sokaklarında

Paris sokaklarında Donald Trump, Vladimir Putin ve Kim Jong-Un'a benzeyen üç kişinin beraber dolaşırken çekilen görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Paris sokaklarında Donald Trump, Vladimir Putin ve Kim Jong-Un’a benzeyen üç kişinin birlikte dolaşırken görüntülenmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ünlü liderlere benzerlikleriyle dikkat çeken bu üç kişi, turistlerin ve Paris sakinlerinin ilgi odağı oldu.

Görüntülerde, üç adamın ünlü simalara olan dikkat çekici benzerlikleriyle Paris’in ünlü caddelerinde dolaştığı ve çevredekilerin meraklı bakışları altında poz verdiği görülüyor. Özellikle turistler, bu üçlüyü görünce şaşkınlıklarını gizleyemeyip bol bol fotoğraf çekti.

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