Trump suikast girişimi sonrası kulağı sargılı görüntülendi. İlk kez bu kadar duygusal göreceksiniz

ABD eski Başkanlı Trump suikast girişimi sonrası ilk kez halkın karşısına çıktı. Cumhuriyetçi Parti’nin ulusal kongresine katılan Trump, burada resmen Cumhuriyetçilerin Başkan adayı olarak ilan edildi.

Alkışlar eşliğinde karşılanan Trump’ın oldukça duygusal görünmesi dikkatlerden kaçmadı. Trump’ın yanında çocukları Eric Trump ve Tiffany Trump ile birlikte en büyük oğlu Trump JR. yer aldı. Trump JR’ın babası kongre sahnesine gelirken göz yaşlarını tutamadığı görüldü. Trump, kongrede herhangi bir açıklama yapmadı.

Trump, 1.215'ten fazla delegenin oyu ile Cumhuriyetçi Parti’nin Başkan adayı olarak ilan edildi.

TRUMP’TAN HERKESİ ŞAŞIRTAN HAMLE

ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Trump’tan herkesi şaşırtan hamle geldi. Trump, Başkan Yardımcısı adayı olarak Senatör JD Vance’i gösterdi. Trump’ın Ohio Senatörü Vance’i aday göstermesinin sürpriz olmasının nedeni, Vance’in Trump’ın ilk dönemindeki sert muhalefetiydi. Vance, bir arkadaşına yazdığı mektupta Trump için “Amerika’nın Hitler’i” demişti.

Öte yandan Trump’a muhalefet eden bazı isimler yaptıkları konuşmalarda sürpriz bir şekilde destek açıklaması yaptı. ABD’de başkanlık seçimi kasım ayında yapılacak.