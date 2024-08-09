Trump suikastında polis ihmali gözler önüne serildi

NBC’de yer alan habere göre, ABD eski Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin dakikalar öncesine ve sonrasına ait vücut kamerası görüntülerini yayımladı.

Videolarda, bir yerel polis memurunun, saldırgan Thomas Matthew Crooks'un ateş açmasının hemen ardından, saldırganın kullandığı alanın güvenliğinin sağlanması gerektiğini Gizli Servis’e bildirdiği görülüyor.

Polis memuru, “Bunu salı günü söyledim,” diyor. Videoda ayrıca, bir polis memurunun “Neden çatıda değildik?” sorusuna diğer meslektaşının, “Gizli Servis oraya birilerini görevlendirecekti” şeklinde yanıt verdiği duyuluyor.

Başka bir videoda, saldırıdan saniyeler önce Crooks'un bulunduğu çatıya tırmanmaya çalıştığını ve saldırganı tespit ettikten sonra geri indiğini gösteriyor. Gizli Servis'ten bu görüntülerle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Trump'a yönelik suikast girişimi, 13 Temmuz'da Pensilvanya'nın Butler bölgesindeki bir miting sırasında gerçekleşti. Miting sırasında Trump'a yönelik silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetmiş, iki kişi ise yaralanmıştı. ABD Gizli Servisi, saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI), olayın suikast girişimi olarak tanımlandığını ve teşebbüste bulunan kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirmişti.

Saldırının ardından eleştirilerin hedefi haline gelen ABD Gizli Servisi Direktörü Kimberly Cheatle, 23 Temmuz'da istifa etti. Cheatle'nin yerine vekil direktör olarak atanan Roland Rowe, 30 Temmuz’da Senato komitesine ifade verirken, çatının güvenli hale getirilmemesinin nedenini "savunamayacağını" belirtmişti.