Trump, tecavüz suçlamasıyla ilgili davada 83 milyon dolar tazminat ödeyecek

Kaynak: İHA
Trump, tecavüz suçlamasıyla ilgili davada 83 milyon dolar tazminat ödeyecek
Eski dergi yazarı E. Jean Carroll'un Eski ABD Başkanı Donald Trump’a açtığı “zarar tazminatı” davasında Trump'ın 83.3 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump’a, eski bir dergi yazarı olan E. Jean Carroll tarafından açılan “zarar tazminatı” davasından karar çıktı.

New York'taki Manhattan Federal Mahkemesi Trump'ın 83.3 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.

Kararın açıklanmasının ardından kendi sosyal medya platformu üzerinden değerlendirmelerde bulunan Trump, kararı “kesinlikle saçma” olarak nitelendirerek temyize başvuracağını söyledi.

Carroll'un kendisi hakkında açtığı ilk davada verilen karara atıfta bulunan Trump, kontrolden çıkan ABD hukuk sisteminin siyasi silah olarak kullanıldığını ifade etti.

TRUMP İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Carroll'un daha önce açtığı davada Trump, ‘cinsel taciz’ ve ‘hakaret’ suçlamalarından hüküm giymişti.

Carroll, hakkında 2019 yılında yaptığı karalayıcı açıklamalar nedeniyle Trump'a yönelik bu kez “zarar tazminatı” davası açmıştı.

Geçen hafta görülmeye başlanan davada Trump, Carroll'un iddialarını reddetmişti.

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