Trump’a suikast girişimi. Bir anda patladı herkes şok oldu

ABD’nin eski başkanı ve önümüzdeki seçimlerde başkan adayı olan Donald Trump’a suikast girişiminde bulunulduğu iddia edildi.

BİR ANDA PATLADI

Gizemli bir kişi tarafından Donald Trump'a gönderilen mektup suikast girişiminin başlangıcı oldu. Gönderilen mektubu, Trump'ın en büyük oğlu teslim aldı ve açtı. İddialara göre açılır açılmaz patlayan mektubun içerisinden beyaz bir madde çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Tehlikeli madde giysisi giyen yetkililer de Trump'ın Florida'daki evine geldi.

ABD medyasında yer alan bilgilere göre, beyaz maddenin solunduğu takdirde hızla öldüren şarbonun bir türü olduğunu yazdı.

2011 yılında Colorado'lu bir adam, Eski Başkan Barack Obama'ya, Kongre üyelerine ve Arjantin konsolosluklarına beyaz güçle dolu, daha sonra şeker maddesi olduğu kanıtlanan mektuplar gönderdiğini itiraf etmişti.

Geçtiğimiz yıl Kansas, Tennessee ve Montana'dan 120'den fazla Cumhuriyetçi eyalet milletvekiline tehdit notlarıyla birlikte benzer madde içeren mektuplar gönderdi. Federal Soruşturma Bürosu olayla ilgili soruşturma başlattı.

PEŞ PEŞE ZAFERLER

Öte yandan Trump son olarak iki gün önce Güney Carolina'da Nikki Haley'e karşı kazandığı zaferin ardından Cumhuriyetçi Parti'den başkan adaylığına bir adım daha yaklaştı. Eski başkan, rakibi Haley'nin bir dönem valilik yaptığı eyaleti yüzde 60 ile kazanarak art arda dördüncü zaferini elde etti.

SEÇİM ÖNCESİ GERİLİM ARTIYOR

ABD'de 5 Kasım 2024 tarihinde dünyayı ilgilendiren bir seçim gerçekleşecek. ABD halkı, 60. başkanlarını seçmek için sandık başına gidecek.

Donald Trump ve Joe Biden'ın kıyasıya yarışacağı seçimlerde gerilim şimdiden hat safhada. Trump eyaletlerde yapılan ön seçimleri bir bir kazanırken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz hafta Beyaz Saray’da Donald Trump yerine Joe Biden’ı tercih edeceğini söyledi. Rus lider, mevcut ABD Başkanı için “daha tecrübeli” ifadesini de kullandı. Putin, 2016'daki başkanlık yarışından önce de Donald Trump için "olağanüstü biri ve yetenekli" sıfatlarını kullanmıştı.