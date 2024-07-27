Trump’a suikast girişimi hakkında herkesin bildiği gerçek günler sonra açıklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trump’a suikast girişimi hakkında herkesin bildiği gerçek günler sonra açıklandı

ABD’de Cumhuriyetçilerin Başkan adayı Trump’ın yaralandığı suikast girişimi ile ilgili herkesin bildiği gerçek günler sonra açıklandı. Soruşturmayı yürüten FBI’ın yaptığı açıklama tartışma konusu oldu.

ABD’de eski Başkan ve Cumhuriyetçilerin Başkan adayı Trump’a 13 Temmuz günü suikast girişimi düzenlendi. Trump’ın seçim mitingine saldıran silahlı saldırgan miting alanına 125 metre mesafeden ateş etti. Trump, açılan ateşte kulağından yaralandı.

Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

FBI HERKESİN BİLDİĞİ GERÇEĞİ GÜNLER SONRA AÇIKLADI

Suikast girişimine yönelik soruşturmayı yürüten FBI herkesin bildiği gerçeği günler sonra açıkladı. FBI, Trump’ın mermi ile kulağından yaralandığını duyurdu.

FBI Direktörü Christopher Wray, 24 Temmuz’daki ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesinin oturumunda "Trump'ın sağ kulağından yaralanmasına neden olan bir mermi mi yoksa şarapnel veya cam parçası mı soruları var." şeklinde konuşmuştu.

Trump da Truth Social hesabından Wray'e tepki göstermiş ve "FBI Direktörü Christopher Wray, Kongre'ye şarapnel, cam veya mermiyle vurulup vurulmadığımdan emin olmadığını söyledi. (FBI bunu hiç kontrol etmedi!)." mesajını paylaşmıştı.

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