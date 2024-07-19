Trump'a suikast girişiminden günler önce suikastçının sinyal verdiği ortaya çıktı

ABD'de Trump'a yönelik suikast girişimi zanlısı Crooks'un motivasyonu ve eylem detayları üzerine yapılan araştırmalar devam ediyor. Soruşturma ekibinden elde edilen bilgilere göre, Crooks'un bir oyun platformuna, "13 Temmuz prömiyerim olacak, olup biteni izleyin" şeklinde bir mesaj bıraktığı ortaya çıktı. Crooks'un elektronik cihazları üzerinde yapılan incelemeler ise sürüyor.

Soruşturma ekibinden bazı kaynaklar, ABC'ye yaptıkları açıklamada, Crooks'un suikast girişiminin arkasındaki motivasyonu anlamak için çalışan müfettişlerin, "Steam" adlı oyun platformuna gönderilen bir mesajı tespit ettiklerini belirtti.

MESAJ DOĞRULANDI

Crooks'un ilettiği mesajda, "13 Temmuz prömiyerim olacak, olup biteni izleyin" ifadesinin yer aldığı kaynaklar tarafından doğrulandı.

CNN'ın raporuna göre, FBI, önceki gün Kongre'deki brifing sırasında Crooks'un oyun sitesindeki hesabını doğruladı ancak sonrasında bu değerlendirmeyi gözden geçirerek hesabın "sahte" olabileceğini belirtti.

MERMİ-RÜZGAR ARAŞTIRMASI YAPMIŞ

Crooks'un elektronik cihazlarında yapılan incelemelerde, Trump ve Başkan Joe Biden'in resimlerinin bulunduğu, ayrıca "merminin uzun mesafede rüzgara karşı gidişatı" ile ilgili aramaların yapıldığı bildirildi.

Crooks'un olay günü Trump'a yaklaşmadan önce seçim mitingi alanında gözlemlenen hareketleriyle ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Gizli Servis ve FBI yetkililerinin verdiği brifinge göre, Crooks'un kürsüye çıkmadan önce meydanda dolaşırken sırtında çanta ile görüldüğü, golf sahası telemetre aleti ile ölçümler yaparken dikkat çektiği belirtildi.

135 METRE UZAKLIKTA GÖRÜLDÜ

Güvenlik yetkilileri, Crooks'un şüpheli davranışlarını fark edip üst makamlara bildirdiklerini ve Crooks'un Trump'ın kürsüye çıkmasından sonra yaklaşık 135 metre uzaklıktaki bir binanın çatısında görüldüğünü aktardılar.

BİR GÜN ÖNCE SAKLANMIŞ OLABİLİR

Crooks'un silahını olay yerine nasıl soktuğu sorusu da gizli servis kaynaklarının dikkatini çeken konulardan biri oldu. Kaynaklar, Crooks'un silahı olay gününden önce alana saklamış olabileceğini düşündüklerini ifade ettiler.

Gizli Servis yetkilileri, Crooks'un saldırısının güvenlik sorumluluğunun yerel ve eyalet polislerine ait olduğunu belirtirken, yerel polis birimleri bu tür görevler için yeterli kaynaklarının olmadığını dile getirdi.