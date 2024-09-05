Trump’a yapılan övgü sınırları zorladı. Araya ilahi güçleri kattı

ABD’de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimi için geri sayım sürerken Kamala Harris ve Donald Trump arasında büyük yarış yaşanıyor. Demokratların adayı ve mevcut Başkan Biden’ın seçimden çekiliğini açıklaması sonrası yerine Başkan Yardımcısı Kamala Harris gelmesi ve Cumhuriyetçilerin adayı Trump’a yönelik suikast girişimi, seçim öncesi ABD’de eşi benzeri görülmemiş bir siyasi hareketliliğe neden oldu.

İki aday seçilmek için farklı kesimlerin desteğini kazanmaya çalışırken Trump’a destek veren Evanjeliklerden çok çarpıcı bir çıkış geldi. Evanjelik liderlerden Lance Wallnau, Trump’ın ABD’yi kaotik durumdan kurtarmak için ilahi olarak seçilmiş biri olduğunu savundu.

Trump’ın seçilmesi için ülke çapında bir tura çıkan Evanjelik lider, etrafına Trump’ın İsrail ile ilgili tutumu, kürtaj ve cinsiyet sorunları gibi konulara yaklaşımına odaklanacak kişileri toplamaya çalışıyor.

Trump ile 2015 yılında tanıştığını belirten Wallnau, Trump’ı İncil’deki Kiros karakterine benzettiğini söyledi. Evanjelik lider, Trump’ın Tanrı tarafından kutsandığını iddia ediyor.

Öte yandan Wallnau, Biden’ın başkan olarak seçilmesi sonrası Trump yandaşlarının Kongre’yi basmasını savunarak "6 Ocak bir ayaklanma değildi. Bu bir seçim hilesi müdahalesiydi” şeklinde konuştu.

EVANJELİKLER NEYE İNANIYOR?

Hristiyanlıkta, "İncil’i öğretmek, yaymak" anlamına gelen Evanjelizm, ABD’de Hristiyanlar arasında en yaygın mezheplerden birisi olarak kabul ediliyor. Nüfusun yaklaşık yüzde 25’ine denk gelen Evanjelikler, aynı zamanda "Hristiyan siyonistler" olarak da biliniyor.

Evanjelikler, kurtuluşta İncil'in Tanrı'nın insanlığa vahiy olarak yetkisi ve Hristiyan mesajını yayma konusundaki dönüşümün veya "tekrar doğma" deneyiminin merkeziliğine inanırlar.

EN ÇOK TRUMP’A DESTEK VERDİLER

Geleneksel olarak Cumhuriyetçilere destekleri ile bilinen Evanjelikler şu ana kadar en büyük desteği 2016 yılında Trump’a verdi. Evanjeliklerin yüzde 81’i Trump’ı desteklerken, 2004 seçimlerinde ise bir Evanjelik olarak bilinen George W. Bush’a ise yüzde 78 oranında destek vermişti.

Klasik bir Cumhuriyetçi imaji çizmeyen Trump’a aynı zamanda katı bir dindar olarak da bilinmiyor. Ancak buna rağmen Evanjeliklerin neden Trump’ı bu kadar desteklediği merak konusu oldu. Bazı Evanjelikler 2016’ta Trump’a yapılan desteği eleştirirken bunun ahlaki bir karışıklık olduğunu düşünüyordu.