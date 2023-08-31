Trump'ın avukatı davayı kaybetti

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın avukatı Rudy Giuliani, Georgia’da iki seçim çalışanının, kendilerine iftira attığı gerekçesiyle aleyhine açtıkları davayı kazanamadı.

KAYNAK: AA
Trump'ın avukatı davayı kaybetti

Davaya bakan federal Yargıç Beryl Howell, hakaret davasında Giuliani’yi sorumlu buldu.

Yargıç Howell, yargılama sürecinde Giulaini’nin, mahkeme tarafından kendisinden talep edilen bilgileri umursamadığını belirterek iki seçim çalışanına tazminat ödemesiyle cezalandırılması gerektiğini kaydetti.

Howell, Giuliani ve ticari kuruluşlarının avukatlık ücretleri ve diğer masraflar için 130 bin dolardan fazla ödeme yapması gerektiğini de söyledi.

Karar, Giuliani'nin iki seçim çalışanına ödemesi gereken tazminatların belirlenmesi için davanın Washington'daki federal mahkemede görülmesine olanak tanıyor.

Önemli miktarda tazminat ödemesi beklenen Giuliani’nin mahkeme tarafından talep edilen ilgili bilgileri sağlamak için son bir fırsata sahip olduğu, aksi takdirde ek yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı belirtiliyor.

GİULİANİ HAKKINDAKİ HAKARET DAVASI

2020 başkanlık seçimleri sırasında Georgia eyaletinde görev yapan Ruby Freeman ve kızı Wandrea ArShaye Moss, Giuliani tarafından oy pusulası sayımı sırasında Trump aleyhine sahtekarlık yapmakla itham edilerek hedef gösterilmişti.

Freeman ve Moss, kendilerine iftira atıldığını ve can güvenliklerinin tehlikeye girdiğini belirterek aralık 2021’de Trump’ın avukatı Giuliani hakkında hakaret davası açmıştı.

Eski New York Belediye Başkanı Giuliani, geçen ay Freeman ve Moss'un 2020 seçimleri sırasında oy pusulasında sahtekarlık yaptıkları konusunda kamuoyuna yalan beyanda bulunduğunu kabul etmiş, ancak bu sözlerinin ifade özgürlüğü tarafından korunduğunu savunmuştu.

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