Trump’ın Fed eleştirileri Asya piyasalarını sallıyor (22 Nisan 2025)

ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik sert eleştirileri ve ABD’nin ticaret politikalarına ilişkin belirsizlikler, küresel piyasalarda dalgalanmaya yol açıyor.

Asya’da Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, 2019’daki ABD-Japonya ticaret anlaşmasını feshetme planları olmadığını, ancak Trump yönetiminin yeni otomobil tarifelerinin bu anlaşmayla çeliştiğini belirtti ve endişelerini dile getirmeye devam edeceğini vurguladı.

Analistler, Çin hariç bölge ülkelerinin müzakerelere iyimser yaklaştığını ifade ederken, Çin’de devlet teşvikleri ve iç talebi artırıcı adımların risk algısını sınırlayabileceğini öngörüyor.

ABD’deki gelişmeler sonrası dolar/Japon yeni paritesi yüzde 0,6 düşüşle 139,9’a gerileyerek Eylül 2024’ten bu yana en düşük seviyesine indi. Japonya’da açıklanan verilere göre, BoJ çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 2,2 ile üst üste üçüncü ay sabit kaldı.

Bu gelişmelerle Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 34.230 puandan, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,1 azalışla 2.486 puandan kapandı. Çin’de Şanghay Bileşik endeksi yüzde 0,4 artarak 3.303 puanda, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 yükselişle 21.510 puanda, Hindistan’da Sensex endeksi ise yüzde 0,4 kazançla 79.710 puanda seyrediyor.

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