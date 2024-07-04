Trump’ın golf sahası konuşması sızdı

Düzenleme: Kaynak: AA
Trump’ın golf sahası konuşması sızdı

ABD'de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde aday olan Donald Trump, rakibi Başkan Joe Biden'ın canlı yayın tartışmasındaki performansını eleştirerek, Biden'ın seçimlerden çekileceğini iddia etti.

Videoda Trump, golf sahasında bir kişiyle yaptığı konuşmada Biden'ın seçimlerden çekilmesi ve yerine yardımcısı Kamala Harris'in geçmesi ihtimalini değerlendirdi. Trump, Biden'ın canlı yayındaki zayıf performansını vurgulayarak kendisinin ise harika iş çıkardığını savundu ve rakibini "yaşlı ve perişan" olarak niteledi.

Trump'ın sözleriyle, Biden'ın yarıştan çekilmesinin Kamala Harris'in başkan adayı olarak kalmak anlamına geleceğini öne sürdüğü belirtildi. Ayrıca Trump, Harris'in daha iyi bir aday olacağını savunmasına rağmen onu da "zavallı" olarak nitelendirdi.

Biden'ın canlı yayın tartışmasındaki performansı, Demokrat Parti içinde tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı Demokrat yetkililer ve destekçiler, Biden'ın yarıştan çekilmesi gerektiği görüşünü dile getirirken, Kamala Harris'in Biden'a göre daha güçlü bir aday olabileceği fikri üzerinde duruldu.

Ancak Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Biden'ın kesinlikle başkanlık yarışından çekilmeyeceği vurgulandı.

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