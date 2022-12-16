16 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump'ın 'önemli duyuru' yapacağım dediği açıklama dijital ticari kart çıktı

Trump'ın 'önemli duyuru' yapacağım dediği açıklama dijital ticari kart çıktı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün “önemli bir duyuru” yapacağını söylediği şeyin kendine benzeyen bir dizi dijital ticari kart olduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 05:46
Takip Et

Trump'ın 'önemli duyuru' yapacağım dediği açıklama dijital ticari kart çıktı

Trump'ın 'önemli duyuru' yapacağım dediği açıklama dijital ticari kart çıktı
+
Aa
-

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dövüş ringi, kovboy kıyafetleri gibi kendisini değişik alan ve kostümler içinde gösteren dijital ticari kartları hakkında “Hayatım ve kariyerim için harika sanat içeriyor. Beysbol kartları gibi sevdiğiniz bütün Trump dijital ticari kartlarını toplayın." ifadesini kullandı.

Trump’ın paylaşımına sosyal medyadan “çocukça” olduğu yönünde alaycı tepkiler gelirken, Başkan Joe Biden da Twitter hesabından, “önemli duyuruları” olduğu şeklinde Trump’a göndermede bulundu.

Biden, “Son iki hafta benim de ‘önemli duyurularım' oldu.” yazarak enflasyonun rahatlamaya başladığı, akaryakıt fiyatlarının bir yıl öncesine göre daha fazla düştüğü, Rusya ile mahkum takası yoluyla Brittney Griner’i ABD’ye getirdikleri şeklinde maddeler sıraladı.

BÜYÜK BİR DUYURU YAPACAĞINI PAYLAŞMIŞTI

Trump, hafta başında Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda “büyük bir duyuru” yapacağını belirtmiş, “Amerika'nın süper bir kahramana ihtiyacı var.” ifadesini kullanmıştı.

Trump’ın duyurusunun 2024 ABD Başkanlık seçimleri ile ilgili olabileceği yönünde merak uyandırmıştı.

Yaklaşık 45 bin adet oluşturulduğu belirtilen dijital ticari kartlar tanesi 99 dolara satılıyor. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿En güvendiği anketçiden iktidarı şok edecek İmamoğlu davası anketi
1
﻿En güvendiği anketçiden iktidarı şok edecek İmamoğlu davası anketi
﻿En güvendiği anketçiden iktidarı şok edecek İmamoğlu davası anketi
﻿İmamoğlu'na verilen ceza sonrası adaylık sorusu: CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı
2
﻿İmamoğlu'na verilen ceza sonrası adaylık sorusu: CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı
﻿İmamoğlu'na verilen ceza sonrası adaylık sorusu: CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı
﻿Türkiye'nin para istediği Araplardan flaş karar. İktidar seçim öncesi kapılarını çalmıştı
3
﻿Türkiye'nin para istediği Araplardan flaş karar. İktidar seçim öncesi kapılarını çalmıştı
﻿Türkiye'nin para istediği Araplardan flaş karar. İktidar seçim öncesi kapılarını çalmıştı
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
4
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
﻿ “Son kez adayım” demişti: Erdoğan’dan ‘Bırakmama’ mesajı
5
﻿ “Son kez adayım” demişti: Erdoğan’dan ‘Bırakmama’ mesajı
﻿ “Son kez adayım” demişti: Erdoğan’dan ‘Bırakmama’ mesajı
﻿Bugün sağanak yağış ve kar var
6
﻿Bugün sağanak yağış ve kar var
﻿Bugün sağanak yağış ve kar var
﻿Saraçhane mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet '25 bin' dedi, İBB farklı rakam verdi
7
﻿Saraçhane mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet '25 bin' dedi, İBB farklı rakam verdi
﻿Saraçhane mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet '25 bin' dedi, İBB farklı rakam verdi
﻿Trump'ın 'önemli duyuru' yapacağım dediği açıklama dijital ticari kart çıktı
﻿Trump'ın 'önemli duyuru' yapacağım dediği açıklama dijital ticari kart çıktı
﻿Trump'ın 'önemli duyuru' yapacağım dediği açıklama dijital ticari kart çıktı
﻿Ekonomiye ilişkin torba kanun teklifi komisyondan geçti
﻿Ekonomiye ilişkin torba kanun teklifi komisyondan geçti
﻿Ekonomiye ilişkin torba kanun teklifi komisyondan geçti
﻿ABD’de F-35 savaş uçağı iniş sırasında düştü
﻿ABD’de F-35 savaş uçağı iniş sırasında düştü
﻿ABD’de F-35 savaş uçağı iniş sırasında düştü
﻿Zelenskiy: Rusya gün boyu Herson'u 16'dan fazla kez bombaladı
﻿Zelenskiy: Rusya gün boyu Herson'u 16'dan fazla kez bombaladı
﻿Zelenskiy: Rusya gün boyu Herson'u 16'dan fazla kez bombaladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.