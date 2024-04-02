Trump'tan destekçilerine şok eden mesaj. 'Seçim kampanyasını askıya alıyorum'

Kasım ayında ABD'de gerçekleşecek başkanlık seçimlerinde yarışmaya hazırlanan eski Başkan Donald Trump, 1 Nisan günü yaptığı şakayla takipçilerini şaşırttı.

"KAMPANYAMI ASKIYA ALIYORUM..."

Trump tarafından takipçilerine gönderilen e-postada "Kampanyamı askıya alıyorum..." yazıyordu. E-postanın devamında ise büyük harflerle "Şaka yapıyorum- 1 Nisan Şaka Günü kutlu olsun!" ifadeleri kullanıldı.

Trump mesajında, "Amerikan halkı için savaşmayı asla bırakmayacağım. Asla teslim olmayacağım. Arkamıza yaslanıp Sahtekar Joe Biden'ın BÜYÜK ülkemizi yok etmeye devam etmesini izleyemeyiz." açıklamasında bulundu. E-posta daha sonra ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetiminde ABD'de "açık sınırlar, hızla artan suçlar, rekor enflasyon" gibi konuların sorun haline geldiğini yazdı.