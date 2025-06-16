Trump'tan İsrail-İran değerlendirmesi: Aralarında halletmeliler

Kaynak: AA
Trump'tan İsrail-İran değerlendirmesi: Aralarında halletmeliler

ABD Başkanı Trump, İsrail-İran çatışmalarında tansiyonun yükselmesine yönelik yaptığı açıklamada "Bazen işleri kendi aralarında halletmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile İsrail arasında tırmanan çatışmalara ilişkin, "Bence artık bir anlaşmanın zamanı geldi ve ne olacağını göreceğiz. Ama bazen işleri kendi aralarında halletmeleri gerekiyor" dedi.

"UMUYORUM BİR ANLAŞMA OLACAK"

Kanada’daki G7 zirvesi için Beyaz Saray’dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da dile getirdiği gibi "Umuyorum bir anlaşma olacak" diye konuştu.

Trump, "Bence artık bir anlaşmanın zamanı geldi ve ne olacağını göreceğiz. Ama bazen işleri kendi aralarında halletmeleri gerekiyor" dedi.

Bir gazetecinin "İran ile anlaşma sağlanması konusunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile aynı fikirde misiniz?" sorusunu da yanıtlayan Trump, "Çok iyi anlaşıyoruz. Ve sanırım birbirimize karşı büyük saygı duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump, başka bir soruya karşılık da ABD'in ihtiyaç halinde İsrail'i savunmak için gerekeni yapacağını yineledi.

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