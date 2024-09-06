Trump’tan Yahudilere İsrail tehdidi

ABD’de Cumhuriyetçilerin Başkan adayı ve eski Başkan Donald Trump, Las Vegas’ta düzenlenen Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonu toplantısında konuştu. Trump, Demokratların adayı ve mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in kazanması durumunda İsrail’i felaketlerin beklediğini savundu.

Trump, "Eğer başkan olursa terk edileceksiniz. Ve bence bunu halkınıza açıklamanız gerekiyor... Eğer başkan olursa bir İsrail'iniz olmayacak” şeklinde konuştu.

İsrail’in Gazze’ye saldırıları devam ederken ABD üniversitelerinde gerçekleşen eylemlere dikkat çeken Trump, "Üniversiteler antisemitik propagandayı sonlandırmalı, aksi takdirde akreditasyonlarını ve federal desteklerini kaybedecekler” dedi. Trump, öğrencilerin eylemlerini “Antisemitik propaganda” olarak niteledi.

ABD’de federal hükümet üniversiteleri akredite etmiyor ancak bu kurumları genellikle özel kuruluşlar denetliyor.

BIDEN İSRAİL’E KOŞULSUZ DESTEK VERDİ

Trump’ın yaptığı konuşmaya rağmen ABD, Biden yönetiminde İsrail’e verdiği koşulsuz destekle dikkat çekiyor. İsrail, 7 Ekim’deki Hamas saldırısı sonrası Gazze’yi yerle bir ederken Biden yönetimi İsrail’e ‘tam destek’ verdiğini duyurmuştu.

Bazı Demokratlar İsrail’e ateşkes çağrısı yaparken Gazze’deki büyük yıkıma dikkat çekti.

İsrail’in Gazze’ye saldırılarında yaklaşık 40 bin Filistinli sivil hayatını kaybederken milyonlarca sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı. Gazze adeta yerle bir edilirken Uluslararası Ceza Mahkemesi İsrail yönetimi hakkında soykırım soruşturması yürütüyor.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, 2017-2020 mali yılları arasında ABD 114 Filistinli mülteciyi kabul etti. Bu sayı, 2021 mali yılından bu yılın 31 Temmuz'una kadar 124 Filistinli mülteciye denk geliyordu.