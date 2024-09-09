TSK’dan Gara ve Hakurk’a hava harekatı: 5 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına kararlılıkla devam ettiği vurgulanarak, "Gara bölgesinde 4, Hakurk'ta 1 olmak üzere toplamda 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’yı ininde vurmaya devam ediyor.



5 Eylül tarihinde icra edilen hava harekâtında; Irak’ın kuzeyindeki Gara’da 4, Hakurk'ta ise 1 olmak üzere toplam 5 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/bbzVBCIP93 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 9, 2024