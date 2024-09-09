TSK’dan Gara ve Hakurk’a hava harekatı: 5 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA
TSK’dan Gara ve Hakurk’a hava harekatı: 5 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 Eylül’de Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına kararlılıkla devam ettiği vurgulanarak, "Gara bölgesinde 4, Hakurk'ta 1 olmak üzere toplamda 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

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