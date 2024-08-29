TSYD şubeleri ile büyümeye devam ediyor

1963 yılında kurulan TSYD, spor muhabiri, yazarı, foto muhabiri, televizyoncusu, internet yazarları, kameramanı ile güçlü bir meslek kuruluşu haline geldi. TSYD’nin Türkiye çapında 2100 üyesi, 13 şubesi ve 81 il temsilciliği bulunuyor.

Özellikle 2015 yılında göreve gelen Oğuz Tongsir, TSYD’nin gelişmesinde ve genişlemesinde önemli bir rol oynadı. “Göreve gelirse Anadolu’daki şubeleri kapatacak” iftiraları ile yıpratılmaya çalışılan Oğuz Tongsir ve yönetici arkadaşları, atılan iftiraların tam aksine Anadolu’da 6 şube daha açarak, TSYD’nin daha da güçlenmesine aracı oldular.

DEV HAMLELER

2015 yılında İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Adana, Trabzon ve Bursa’yla birlikte 7 şubesi olan TSYD, Başkan Oğuz Tongsir ve arkadaşlarının çabalarıyla şube sayısını 13’e yükseltti. 2017 yılında Eskişehir, Kayseri, Sivas ve Samsun temsilcilikleri şube olurken, 2024 yılında ise Malatya ve Gaziantep şube kimliğine kavuştu.

MURAT ATAY: ARTIK DAHA GÜÇLÜYÜZ

TSYD’nin 13. Şubesi olmaktan son derece mutluluk duyduklarını ve bunu da kendi sosyal medyasında paylaşan TSYD Gaziantep temsilcisi Murat Atay, “Çok uzun yıllar temsilcilik olarak hizmet veren Gaziantep artık TSYD şubesi olarak kendi yerinde hizmet verecek. Artık Gaziantep de çok güçlü, saygın ve etkili 60 yılı geçmiş tarihi ile TSYD var. Bu süreçte Gaziantep’in şube olması için bizlere büyük destek veren, ve arkamızda duran, Sn. Genel Başkanımız Oğuz Tongsir ve yönetim kurulu üyelerine, genel kurul delegelerine, genel merkez çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

OĞUZ TONGSİR: DEVAMI GELECEK

Gaziantep ve Malatya’nın şube olmasıyla ilgili düşüncelerini aktaran Genel Başkanı Oğuz Tongsir, “TSYD Başkanlığı için yola çıkarken beni (şubeleri kapatacak ) diye yıpratmaya kalkmışlardı. Tam aksine, dönemimizde şube sayısı azalacağına katlandı. Şimdi de Gaziantep ve Malatya şube oldu. Daha da devamı gelecek. Ne demiştik? Anadolu fırtınasının önünde kimse duramaz!” diyerek Anadolu’da şube sayısının artacağının da müjdesini verdi.