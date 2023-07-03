TSYD'nin Adana şubesinde korkutan yangın. Son durum belli oldu

TSYD'nin Adana Şubesi'nde bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Yangın, can kaybı olmadan 1.5 saat sonra kontrol altına alındı.

TSYD'nin Adana şubesinde korkutan yangın. Son durum belli oldu

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi'nin Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi Merkez Park içerisindeki Nihat Geven Tesisleri Lokali'nin deposunda, saat 11.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, derneği sardı.

Dernekten yükselen dumanlar da gökyüzünü kapladı.

İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

Depoda çıkan ve kısa sürede lokal binasını saran yangın Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin 1,5 saat süren mücadelesiyle söndürüldü.

Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangında lokal binasında ciddi hasar meydana geldi.

Yangın çıkış nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

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