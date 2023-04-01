İgor Tudor için bomba iddia. İtalyan devine gidiyor

Transferdeki birtakım usulsüzlerden dolayı 15 puanı silinen ve muhtemelen Şampiyonlar Ligi gelirlerinden mahrum kalacak olan Juventus, bir yandan da yeni sezon için planlarını yapıyor.

GÖZLER TUDOR'A ÇEVRİLDİ

Hırvat basınında yer alan haberlere göre, Massimiliano Allegri'den memnun olmayan yönetim, hoca değişikliği yapmayı düşünüyor. Raporlar, Juventus yönetiminin, Marsilya Teknik Direktörü Igor Tudor'u ciddi hoca adayı olarak düşündüğünü söylüyor.

GALATASARAY'DA DA ÇALIŞMIŞTI

Futbolculuk döneminde Juventus forması giyen Igor Tudor, 2020 yılında siyah-beyazlı kulüpte yardımcı antrenörlük yapmıştı. Daha önce Galatasaray'ı da çalıştıran Hırvat hoca, 2022'den bu yana Marsilya'nın başında yer alıyor.

Marsilya ile 38 maça çıkan Tudor, 1.95'lik puan ortalaması yakalayarak dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Marsilya, Ligue 1'de ikinci sırada yer alıyor.