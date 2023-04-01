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İgor Tudor için bomba iddia. İtalyan devine gidiyor

15 puanı silinen Juventus, hoca arayışına geçti. Hırvat basını, İtalyan devi için flaş bir iddia ortaya attı.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 18:44
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Tudor İtalya yolcusu

İgor Tudor için bomba iddia. İtalyan devine gidiyor
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Transferdeki birtakım usulsüzlerden dolayı 15 puanı silinen ve muhtemelen Şampiyonlar Ligi gelirlerinden mahrum kalacak olan Juventus, bir yandan da yeni sezon için planlarını yapıyor.

GÖZLER TUDOR'A ÇEVRİLDİ
Hırvat basınında yer alan haberlere göre, Massimiliano Allegri'den memnun olmayan yönetim, hoca değişikliği yapmayı düşünüyor. Raporlar, Juventus yönetiminin, Marsilya Teknik Direktörü Igor Tudor'u ciddi hoca adayı olarak düşündüğünü söylüyor.

GALATASARAY'DA DA ÇALIŞMIŞTI
Futbolculuk döneminde Juventus forması giyen Igor Tudor, 2020 yılında siyah-beyazlı kulüpte yardımcı antrenörlük yapmıştı. Daha önce Galatasaray'ı da çalıştıran Hırvat hoca, 2022'den bu yana Marsilya'nın başında yer alıyor.
Marsilya ile 38 maça çıkan Tudor, 1.95'lik puan ortalaması yakalayarak dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Marsilya, Ligue 1'de ikinci sırada yer alıyor.

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