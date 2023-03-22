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Tüfekle yaralanan genç kız hayatını kaybetti

Kastamonu’da tüfekle yaralanan genç kız yaşamını yitirdi

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 08:05
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Tüfekle yaralanan genç kız hayatını kaybetti

Tüfekle yaralanan genç kız hayatını kaybetti
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Kastamonu’da tüfekle yaralanan 19 yaşındaki Y.A. kaldırıldığı hastanede yaşamaını yitirdi.

İHA’nın haberine göre, olay Kastamonu'da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Önder Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki Y.A., evinde karın bölgesinden ağır yaralı olarak bulundu.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tüfekle yaralandığı belirlenen Y.A., ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Y.A., sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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