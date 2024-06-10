Tuğba Danışmaz'ın o fotoğrafları ortaya çıktı. Nefes kesti

Milli atlet Tuğba Danışmaz, İtalya'da düzenlenen 2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın üçüncü gününde kadınlar üç adım atlamada ilk hakkında 14,29 metrelik atlayış yaptı.

İkinci hakkında 14,57 metreyle Türkiye rekorunu kıran Tuğba Danışmaz, Paris Olimpiyatları kotasını da aldı.

14,85 metreyle Avrupa'da bu yılın en iyi derecesini tekrarlayan İspanyol Ana Peleteiro, altın madalya kazandı. Tuğba Danışmaz 14,57 metreyle gümüş, Fransız Ilionis Guillaume ise 14,43 metreyle bronz madalya aldı.

Türkiye, tarihinde üç adım atlamada milli atlet Ruhi Sarıalp ile 1950 yılında Brüksel'de bronz madalya elde etmişti.

Tuğba Danışmaz'ın müthiş atlayışından fotoğraflar: