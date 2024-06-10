Tuğba Danışmaz'ın o fotoğrafları ortaya çıktı. Nefes kesti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Tuğba Danışmaz'ın o fotoğrafları ortaya çıktı. Nefes kesti

Milli atlet Tuğba Danışmaz, İtalya'da atlamadı adeta uçtu.

Milli atlet Tuğba Danışmaz, İtalya'da düzenlenen 2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın üçüncü gününde kadınlar üç adım atlamada ilk hakkında 14,29 metrelik atlayış yaptı.

İkinci hakkında 14,57 metreyle Türkiye rekorunu kıran Tuğba Danışmaz, Paris Olimpiyatları kotasını da aldı.

14,85 metreyle Avrupa'da bu yılın en iyi derecesini tekrarlayan İspanyol Ana Peleteiro, altın madalya kazandı. Tuğba Danışmaz 14,57 metreyle gümüş, Fransız Ilionis Guillaume ise 14,43 metreyle bronz madalya aldı.

Türkiye, tarihinde üç adım atlamada milli atlet Ruhi Sarıalp ile 1950 yılında Brüksel'de bronz madalya elde etmişti.

Tuğba Danışmaz'ın müthiş atlayışından fotoğraflar:

a.jpg

aa.jpg

aaa.jpg

ahmet-ercan.jpg

bay.jpg

aa-20240609-34829969-34829963-milli-atlet-tugba-danismaz-avrupa-sampiyonasinda-gumus-madalya-kazandi.jpg

aa-20240609-34829969-34829955-milli-atlet-tugba-danismaz-avrupa-sampiyonasinda-gumus-madalya-kazandi.jpg

İlgili Haberler
EURO 2024 öncesi Türkiye'nin son maçının heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar
Galatasaray'ın ajanı İsveç maçında ortaya çıktı
Son Haberler
Genç profesör Mehtap Uysal evinde ölü bulundu. Eczacılık Fakültesi eski Dekanıydı Gündem
Genç profesör Mehtap Uysal evinde ölü bulundu. Eczacılık Fakültesi eski Dekanıydı
Motorcuya bıçak çekip 'Seni ikiye bölerim' diyerek tehdit etti Gündem
Motorcuya bıçak çekip 'Seni ikiye bölerim' diyerek tehdit etti
Eriş'ten Ar-Ge destekli probiyotikli noodle üretimi Ekonomi
Eriş'ten Ar-Ge destekli probiyotikli noodle üretimi
Acun Ilıcalı çark etti Spor
Acun Ilıcalı çark etti
Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan generalden sonra gümrükten valiz kaçıran tim komutanı Gündem
Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan generalden sonra gümrükten valiz kaçıran tim komutanı
Muğla'da korkutan TIR yangını Yerel Haberler
Muğla'da korkutan TIR yangını
Euroya seçim darbesi. Çakıldı Ekonomi
Euroya seçim darbesi. Çakıldı