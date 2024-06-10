EURO 2024 öncesi Türkiye'nin son maçının heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Türkiye, hazırlık maçında Polonya ile karşılaşacak.
EURO 2024 öncesi son sınavına çıkacak olan milli takımın maçı bugün TSİ 21.45'te başlayacak.
Mücadele, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
Fatih Saboviç ve Sedat Kaya, karşılaşma biter bitmez yazılarını okuyucuları ile buluşturacak.
A Milli Takımımızın Polonya karşısına şu 11 ile çıkması bekleniyor.
Polonya: Szczesny, Walukiewicz, Salamon, Kiwior, Skoras, Romanchuk, Zielinski, Puchacz, Szymanski, Buksa, Lewandowski.
Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun.
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