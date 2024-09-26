TÜİK bu sefer eğmeden bükmeden açıkladı: Her 100 kişiden 2'si ülkeden kaçıyor

Yüksek enflasyon ile birlikte hayat pahalılığı vatandaşı derinden etkiliyor. Öyle ki gençler, çözümü ülkeden kaçmakta buluyor. TÜİK ise acı tabloyu eğip bükmeden, 2023 yılında 100 yükseköğretim öğrencisinden 2’sinin beyin göçü yaptığını duyurdu.

GENÇLER UMUTSUZ

Alman Konrad-Adenauer Vakfı tarafından Türkiye'de yapılan bir saha araştırmasında gençlerdeki umutsuzluk oranın yüksek olduğunu tespit etti. Katılımcıların yüzde 62,8'i Türkiye'de geleceği olumlu görmediğini belirtirken, tamamen umutsuz olduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 35,2 çıktı. Bu karamsarlığın ana kaynağı ise ülkedeki ekonomik koşullar olduğu öne sürülüyor.

100 KİŞİDEN 2’Sİ BEYİN GÖÇÜ VERDİ

Ekonomik kriz sebebiyle gençler çözümü beyin göçü ile buldu. TÜİK, 2021-2023 dönemine ilişkin yükseköğretim beyin göçü istatistikleri bültenini, ilk kez yayımladı. TÜİK, 2023'te yükseköğretim mezunu olan bireylerin yüzde 2'sinin beyin göçü ile yurt dışına yerleştiğini, en yüksek beyin göçü oranına sahip eğitim ve öğretim alanlarının bilişim ve iletişim teknolojileri olduğunu duyurdu. Bu noktada ülkemizde 100 kişiden 2’sinin beyin göçü verdiği ortaya çıktı.

Çalışma kapsamında, lisans eğitimini Türkiye'de tamamlayıp, mezuniyet sonrasında yurt dışında uzun süreli ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hakkında bilgiler yer aldı. Veri kaynağı olarak Yükseköğretim Kurulu mezun kayıtları ile Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ve Merkezi Nüfus İdare Sistemi bilgileri kullanıldığı belirtildi.

EN FAZLA ABD OLDU

2015 yılında yüzde 1,6 olan yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı, 2019'da yüzde 1,8, 2022'de yüzde 2,1 ve 2023 yılında yüzde 2 olduğu aktarıldı. 2023 yılında yükseköğretim mezunu kadınların beyin göçü oranı yüzde 1,6, erkeklerin beyin göçü oranı ise yüzde 2,4 olarak kaydedildi. En fazla beyin göçü edilen ülke ise yüzde 21,4 ile ABD oldu.