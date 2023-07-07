TÜİK mayıs ayı dış ticaret endekslerini açıkladı

İhracat birim değer endeksi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2, ithalat birim değer endeksi yüzde 13 azaldı.

TÜİK mayıs ayı dış ticaret endekslerini açıkladı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 düştü. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,6 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,5 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 11,8 ve yakıtlarda yüzde 38,2 gerildi.

İhracat miktar endeksi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 yükseldi. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 14,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,5, yakıtlarda yüzde 47,5 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 13,4 değer kazandı.

İthalat birim değer endeksi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 geriledi. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 26,2, yakıtlarda yüzde 32,7 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,1 azaldı.

İthalat miktar endeksi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,7 değer kazandı. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 80,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,6, yakıtlarda yüzde 13,9 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 38,6 arttı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, nisanda 133,2 olan ithalat miktar endeksi yüzde 0,3 artarak mayısta 133,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise, Mayıs 2022'de 120 olan ithalat miktar endeksi yüzde 16,7 artarak, Mayıs 2023'te 140'a çıktı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; nisanda 133,2 olan ithalat miktar endeksi yüzde 0,3 artarak, bu yılın mayıs ayında 133,6'a yükseldi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın mayıs ayında 120 olan ithalat miktar endeksi yüzde 16,7 artarak, bu yılın aynı ayında 140'a ulaştı.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Mayıs 2022'de 76,4 olarak elde edilen dış ticaret haddi, 10,4 puan artarak bu yılın mayıs ayında 86,8 oldu.

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