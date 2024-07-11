TÜİK’in kapısına çürük sebze meyve bıraktılar

Esen, DEVA Partili Milletvekili mevkidaşları İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İfraf Karatutlu ve Ankara İl Başkanlığı ile TÜİK önünde emeklilerle buluştu. Açıklamasında TÜİK’in açıklanan, ancak geri çekilen enflasyon sepetindeki rakamlardan örnekler verdi. Maaşların, kasıtlı olarak yanlış verilerle hesaplanan enflasyon nedeniyle düşük kalmasını kabul etmediklerini belirten Esen, “TÜİK konusunda beklentimiz ise çok net: Bağımsız ve tarafsız bir denetlemeye tabi olması! Hükümet çıkarlarına göre rakam ortaya koymak yerine, bağımsız bir denetleme kuruluşu tarafından denetlenerek doğru, şeffaf hesaplamaları ortaya koyması” dedi.

TÜİK enflasyon sepetindeki 33,66 kuruşluk doktor muayene ücreti için “Hangi doktor bu? Şu elimdeki dövizde görünen, sünnet de yapan, diş de çeken, nal da çakan mı?” dedi ve mevkidaşı DEVA Partili Karatutlu’nun bir doktor olarak yorum yapmasını istedi. Karatutlu, “Ben 34 yıllık doktorum, il sağlık müdürlüğü dahil çok sayıda görev de aldım, eğer varsa bu rakama muayene TÜİK söylesin, ben de oraya muayene olacağım!” dedi.

Emeklilerin, gençlerin ve çocukların bulunduğu protestoda “Makyajını sil öyle konuşalım”, “Rızkıma Dokunma”, “Kasabını söyle gidelim!”, “TÜİK ne içiyorsa bana da!” dövizleri dikkat çekti. İstanbul Planlama Ajansı’nın raporuna göre, İstanbullu annelerin ekonomik sıkıntılar altında olduğu ve birçoğunun yeni kıyafet alamadığı, etli yemek yiyemediği ve yılda bir haftalık tatil yapabildiği görülüyor. Çalışmayan annelerin büyük bir kısmının ev işleri ve bakım emeği nedeniyle çalışmadığı belirtiliyor.