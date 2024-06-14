Tüketici Güveni haziranda yükseldi

Tüketici Güven Ön Endeksi haziranda bir önceki ayın nihai endeksine oranla yüzde 0,85 oranında artışla 66,66 oldu.

Endeksin detayları incelendiğinde, tüketicinin mevcut kişisel finansal durum algısında iyileşme görülürken, gelecek 12 aya yönelik beklentilerde ve tüketim eğiliminde gerileme görülüyor.

Mevsimsel faktörler ve bayram öncesi ekonomik aktivitede göreli hareketlenme mevcut durum algısını pozitif yönde etkilemiş olabilir.

Buna bağlı olarak enflasyon ile mücadelede ekonomik aktivitenin eninde sonunda daha fazla yavaşlayacağı beklentisi geleceğe dair beklentileri negatif etkilendiği görülüyor.