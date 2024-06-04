Tüketici hakem heyeti başvurusu nasıl iptal edilir?

Tüketici hakem heyeti, tüketici işlemleri ve tüketiciye yönelik uygulamalardan kaynaklanan uyuşmazlıkları çözmek amacıyla kurulmuştur. Bu heyet, tüketiciler ile işletmeler arasındaki sorunların mahkemeye gitmeden önce çözülmesini hedefler. İllerde ticaret il müdürü, ilçelerde ise kaymakam veya onların görevlendirdiği bir memur tarafından yönetilir.

Tüketici hakem heyetlerinin görev alanını belirleyen başvuru sınırları, her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen yeniden değerleme oranına göre belirlenir. Bu kapsamda, 2024 yılı için geçerli olan üst sınırlar şunlardır:

- 104.000 TL’nin altındaki uyuşmazlıklarda ilçe veya il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılması zorunludur.

- 104.000 TL ve üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz; bu tür uyuşmazlıklar doğrudan mahkemelere taşınmalıdır.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Tüketici hakem heyetine ilk kez başvuruda bulunacak kişiler, başvuru süreci hakkında bilgi edinmektedir. Tüketici hakem heyetine yapılan başvurular, doğrudan veya posta yoluyla, ayrıca e-devlet platformu aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Ancak, başvurunun yazılı olarak yapılması gerekmektedir; dolayısıyla sözlü başvuru kabul edilmemektedir. Başvuruda bulunan kişi, mevcut uyuşmazlıkla ilgili bir dilekçe yazmalı ve varsa delilleri de dilekçe ile birlikte tüketici hakem heyetine sunmalıdır. Başvuru sürecini kolaylaştırmak için Ticaret Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan başvuru formu kullanılabilir veya doğrudan tüketici hakem heyetine yazılı bir başvuru yapılabilir.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞVURU FORMUNDA HANGİ BİLGİLER YER ALIR?

Tüketici hakem heyeti başvuru formu, kişisel bilgilerin ve iletişim adreslerinin tam ve doğru bir şekilde beyan edilmesini gerektirir. Bu bilgiler arasında başvuru sahibinin adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adresi ve iletişim bilgileri bulunmaktadır. Ayrıca dilekçede, uyuşmazlığın Türk lirası cinsinden değeri ve şikayet edilen taraf ile ilgili detaylar da belirtilmelidir. Elektronik ortamda yapılan başvurularda, TÜBİS'in kullanılması zorunludur. Başvuru formunun tamamının eksiksiz doldurulması gerekmekte ve ardından gerekli bilgi ve belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Bu adımların tamamlanmasının ardından tüketici hakem heyeti başvurusu online olarak tamamlanmış olur.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE YAPILAN BAŞVURU NASIL İPTAL EDİLİR?

Tüketici hakem heyetine yapılan başvurular, bazı durumlarda iptal edilmesi gerekebilir. Bu durumda, başvuru sahibi ile şikayete konu olan işletme arasında ortak bir çözüme varılabilir. Başvurunun iptal edilmesi için öncelikle iptal başvuru dilekçesi yazılmalıdır. Bu dilekçe, başvurunun yapıldığı yerden doğrudan elden teslim edilebileceği gibi, e-posta yoluyla da iletilabilir. Ancak, dikkat edilmesi gereken nokta, başvurunun yapıldığı yerden iptal başvurusunun da yapılması gerektiğidir. Eğer başvuru e-devlet üzerinden ya da e-posta ile yapılmışsa, iptal işlemi de aynı yöntemlerle gerçekleştirilmelidir.