Tüketici kredileri arttı. Bankaların mevduatı düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB'den haftalık para ve banka istatistikleri....

TCMB'nin açıklamasına göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 29 Mart ile biten haftada 91 milyar 793 milyon azalış gösterdi. Böylece toplam mevduat 15 trilyon 923 milyar 158 milyon liraya geriledi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,66 düşüşle 8 trilyon 560 milyar 405 milyon lira düştü. Yabancı para cinsinden mevduat ise yüzde 1,25 azalışla 6 trilyon 625 milyar 662 milyon lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam yabancı mevduatta 33 Milyar 26 milyon dolarlık düşüş dikkat çekti. Yabancı para mevduatı, geçen hafta 216 milyar 673 milyon dolar olarak hesaplanırken, bu tutarın 183 milyar 647 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

TÜKETİCİ KREDİLERİ YÜKSELDİ

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,77 artarak 1 trilyon 533 milyar 901 milyon liraya yükseldi. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 1,22 yükselişle 1 trilyon 455 milyar 598 milyon liraya ulaştı. Kredi Kartları bakiyesindeki artış ise dikkat çekti. Kredi kartları bakiyelerindeki artış oranı yüzde 3,56 olarak kayıtlara geçti. Böylece kartları bakiyesi 1 trilyon 817 milyar 253 milyon liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 400 milyar 971 milyon 339 bin lirası konut, 69 milyar 523 milyon 873 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 63 milyar 406 milyon 359 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 29 Mart ile biten haftada 153 milyar 535 milyon 558 bin lira artarak 12 trilyon 415 milyar 546 milyon 698 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,21 artış gösterdi.