Tüketiciyi aldatan reklamlara ceza yağdı

Kaynak: DHA
Tüketiciyi aldatan reklamlara ceza yağdı
Ticaret Bakanlığınca, Reklam Kurulu toplantısında tüketiciyi aldatan ve istismar eden reklamlar hakkındaki 141 dosyaya 24 milyon 608 bin 587 TL ceza kestiğini duyurdu.

Ticaret Bakanlığı'ndan aldatıcı reklam açıklaması, Bakanlık 9 Ocak'ta gerçekleştirilenı Reklam Kurulu toplantısında, tüketicileri aldatan reklamlar ile haksız ticari uygulamalar mercek altına alındı.

Yeni yılın toplantısında görüşülen dosyalardan 141'inde mevzuata aykırılıklar bulundu. Reklam ve Ticarit uygulamalarla ilgili durdurma cezasıyla birlikte cezalar kesildi. O cezaların toplamı 24 milyon 608 bin 587 lira olduğu açıklandı..

7 MİLYON TL İDARİ PARA CEZASI

Reklam Kurulu ayrıca indirimli satış dosyaları hakkında durdurma cezası ve 7 milyon 46 bin lira idari para cezası kesildi.İdari yaptırımların uygulanmasıyla birlikte ticaret sektöründe haksız rekabete yol açtığı belirtilen yanıltıcı reklam ve uygulamalarında indirimli satış kılavuzlarında değişiklik yapılarak uygulandığı belirtildi.

Tüketicileri aldatıcı nitelikte uygulamaların önüne geçmek amacıyla sadakat programı ile satışa sunulan malların reklamlarda, 'indirim', 'tasarruf', 'XY karta/üyelere özel indirim/fırsat', 'indirim öncesi fiyat' gibi ibarelerin bulunamayacağı kurul tarafından kaydedildi

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