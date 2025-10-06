Tüketirken yağ yaktıran içeceğe hucüm edilecek! Uzmanlar anlattı

Dünya genelinde kilo verme çabası içindeki milyonlarca insan, diyet listelerinde mucizevi çözümler ararken, bilim dünyası yüzyıllardır tüketilen bazı geleneksel besinlerin metabolik güçlerini doğruladı.

Özellikle Asya kültüründe yaygın olan yeşil çay ve acı biber, içerdiği özel bileşikler sayesinde vücudun termojenik tepkisini artırarak yağ yakımına katkı sağladı.

YEŞİL ÇAYIN 'EGCG' SIRRI

Asya'da asırlardır tüketilen yeşil çay, içerdiği yüksek antioksidan seviyesi ve özellikle Epigallokateşin Gallat (EGCG) adı verilen kateşin bileşiği ile bilim insanlarının dikkatini çekti.

Araştırmalar, bu bileşiğin hem dinlenme metabolizma hızını (RMR) artırarak daha fazla kalori harcanmasına yardımcı olduğunu hem de yağ hücrelerinin yıkım sürecini hızlandırdığını gösterdi.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde (NIH) görev alan bilim insanı Dr. Kevin Hall, genel olarak sağlıklı besinlerin önemine vurgu yapsa da, spesifik bileşiklerin etkisine dair bulgular önemli.

Konuyla ilgili yapılan kapsamlı bir meta-analiz, yeşil çay takviyesinin, aşırı kilolu veya obez kadınlarda vücut ağırlığı, BMI ve bel çevresi gibi değerleri belirgin şekilde azalttığını kayda geçti. Ancak araştırmacılar, bu faydaların belirgin olması için, EGCG bileşiğini barındıran yeşil çayın sürekli ve yeterli miktarlarda tüketilmesi gerektiğini ifade etti.

Johns Hopkins Tıp'tan beslenme uzmanı Dr. Stewart, genel olarak düşük karbonhidratlı ve yüksek proteinli beslenme planlarının yağ yakımında daha etkili olduğunu belirtmesine rağmen, yeşil çayın metabolizma üzerindeki destekleyici rolünün de göz ardı edilmemesi gerektiğini bildirdi.

ACI BİBERDEKİ TERMOJENİK GÜÇ

Acı biberlere keskinliğini veren kapsaisin bileşiği, yedikçe yağ yaktıran bir diğer "süper besin" bileşeni olarak öne çıktı. Bilimsel çalışmalar, kapsaisinin termojenez adı verilen bir süreci tetiklediğini ve vücut ısısını hafifçe yükselterek kalori yakımını hızlandırdığını gösterdi.

Araştırmacı Dr. Paige Cunningham liderliğindeki bir çalışma, orta derecede acı yenen yemeklerin, katılımcıların iştahını frenlediğini ve yemekten aldıkları keyfi azaltmadan %11 ila %18 daha az yemek yemesine yol açtığını tespit etti.

Kapsaisin'in kilo verme potansiyeli hakkında yorum yapan Kayıtlı Diyetisyen John "Wesley" McWhorter ise, bu bileşiğin metabolizmayı bir miktar artırabileceğini ve iltihaplanmayı azaltabileceğini, ancak tek başına uzun vadeli kilo kontrolü üzerinde "anlamlı bir etki" yaratmasının pek olası olmadığını belirtti.

McWhorter, asıl etkinin kapsaisinin iştahı keserek daha az yemeyi sağlamasıyla ortaya çıktığını dile getirdi.

YAĞ YAKIMINI DESTEKLEYEN DİĞER KAHRAMANLAR

Uzmanlar, yağ yakımını destekleyen beslenme düzeninin sadece yeşil çay veya acı biberden ibaret olmadığını, yüksek kaliteli protein ve sağlıklı yağların da kritik bir rol oynadığını vurguladı:

Yağlı Balıklar (Somon, Sardalya): Omega-3 yağ asitleri içerdiği için vücut yağını azaltmaya yardımcı oldu ve yüksek protein içeriği sayesinde metabolizma hızını yükseltti.

Yüksek Proteinli Gıdalar (Yumurta, Yoğurt): Protein, sindirimi sırasında karbonhidrat ve yağlara göre daha fazla kalori yaktırdığı için (Diyete Bağlı Termogenez), tokluk hissini uzatarak aşırı yemeyi önledi.

MCT Yağı ve Zeytinyağı: MCT (Orta Zincirli Trigliserit) yağının doğrudan metabolizma hızını artırdığı gözlemlendi. Zeytinyağının ana bileşeni olan oleik asidin ise genel vücut yağı üzerinde olumlu bir etki sağladığı ifade edildi.

Kayıtlı Diyetisyen Haley Robinson, genel olarak metabolizmanın hızlanmasının ve iştahın kontrol edilmesinin kilo vermenin temel anahtarı olduğunu, bu tür besinlerin sağlıklı bir diyet ve düzenli egzersiz programıyla birleştirildiğinde etkilerini maksimuma çıkardığını savundu.