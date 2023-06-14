Tülay'ı muşta ile öldüren sevgilisine ağırlaştırılmış müebbet istemi

DHA’nın haberine göre, 2 çocuk annesi Tülay Güçevin, geçen yıl 4 Aralık'ta Polatlı-Haymana yolu üzerinde ölü bulundu. Vücudunda darp izlerine rastlanan Güçevin'in ölümüyle ilgili Polatlı'da otel sahibinin oğlu Celalettin Safa Durukan gözaltına alınıp, mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma tamamlanarak Durukan hakkında iddianame hazırlandı. Mahkemece kabul edilen iddianamede ifadesine yer verilen Durukan, Tülay Güçevin ile sevgili olduklarını, olay gecesi eğlendikten sonra araçla ilerlerken Güçevin'in aniden araçtan inmek istemesi nedeniyle onu yol kenarında araçtan indirdiğini, bir süre sonra aynı yere gittiğinde kendisini bulamadığını iddia etti. Durukan, aracındaki muştanın kendisine ait olduğunu; ancak Güçevin'i öldürmediğini ileri sürdü.

TIRNAKLARINDA DNA'SI ÇIKTI

İddianamede ayrıca, Tülay Güçevin'in telefon rehberinde 'Değerlim' olarak kayıtlı olan Durukan'ın cinayet saatinden önce ‘Allah benim belamı versin, seni nereden sevdim, Allah bin belamı versin’ şeklinde Güçevin'e mesaj attığı bilgisine yer verildi. İddianamede yer alan Ankara Adli Tıp Kurumu raporunda Güçevin'in el tırnaklarında Durukan'a ait DNA kalıntılarına rastlandığı belirtildi.

'CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRDÜĞÜ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR'

Otopsi raporunda Tülay Güçevin'in başındaki kırık ve kanama nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi. Bu şekilde ölümün, kafa bölgesine sert bir cisimle vurmak suretiyle gerçekleşebileceği aktarılan iddianamede, "Tanık beyanları, olay yeri, otopsi ve uzmanlık raporları ile görüntü tutanakları, telefon dökümü dikkate alındığında, araçtaki muşta ve maktulün kafasındaki kırıklar birlikte düşünüldüğünde, şüphelinin maktulü muşta ile öldürdüğü değerlendirilmiştir. Bu nedenle maktulün öldürüş tarzı, olayın oluş şekli ve aradaki kıskançlıkla orantılı olmayacak şekilde meydana gelen kafatası kırıkları da dikkate alındığında, şüphelinin maktulü, 'canavarca hisle' öldürdüğü tespit edilmiştir" denildi.

İddianamede ayrıca Durukan hakkında 'canavarca hisle öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan ise 1 yıla kadar hapis istendi.

Durukan, Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.