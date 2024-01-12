Tulumba helvası nasıl yapılır?

Malzemeler

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı yakın un

1 adet yumurta

1,5 yemek kaşığı Hindistan cevizi

1 tatlı kaşığı irmik

1 paket vanilya

Şerbeti için;

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su

Hazırlanışı

Tezgahın üzerine tavayı koyulup içine yağ, un, yumurta, irmik, hindistan cevizi koyulur.

Karışımı ocağa alınmadan önce spatulayla iyice karıştırılır.

Ocağın orta gözüne alınan tavanın altı yakılır ve spatulayla iyice ezilerek topaklar ufalana kadar ve kokusu ile kahverengi çıkana kadar kavurulur.

Bir yandan şeker ve su tencereye koyulur, şeker kaşıkla karıştırılarak ezilir.

Ocağa koyulup sadece bir taşım kaynatılır. Sonrasında ise şerbetin altı kapatılır.

Spatulayla ya da düz tahta kaşıkla küçük topaklar ezilmeye devam edilir.

Kaynamış olan sıcak şerbet ocakta pişen helva karışımının içine yavaş ve dikkatli bir şekilde ilave edilir. Helvanın altı hafif kısılır ki yavaş yavaş şerbeti çekebilsin.

El çırpıcısıyla karıştırılır ki topaklanmasın. Spatulanın ters tarafıyla iyice karıştırılır.

Pişen helva silikon kalıplara koyulur ve ters çevirilip kalıp çıkınca servis edilir.

Afiyet olsun...