Tüm dünya onu arıyordu. Herkesin merak ettiği psikopat kadın ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi Murat Öztürk
Tüm dünya onu arıyordu. Herkesin merak ettiği psikopat kadın ortaya çıktı
Netflix’in rekor kıran dizisi ‘Baby Reindeer’ dizisinin ‘sapık’ kahramanı ilk kez konuşacak.

Tüm dünya bu kadını konuşuyordu. Netflix’in izlenme rekorları kıran dizisi ‘Baby Reindeer’ın (Bebek ren geyiği) Martha’sı Fiona Harvey sonunda konuşmaya karar verdi.

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2024'ün 'en rahatsız edici' TV dizisinin arkasındaki gerçek hikayeyi açıklayacağı iddia edilen İskoç avukat Fiona Harvey, medyanın büyük merak konusuydu. Sonunda bombayı ünlü İngiliz gazeteci Piers Morgan buldu ve konuşmaya ikna etti.

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Ünlü gazeteci Morgan, Instagram hesabından duyurdu: Dünya özel. Baby Reindeer'deki gerçek hayattaki Martha kapağı açtı ve bana Netflix'in hit şovu hakkında ilk TV röportajını verdi. Fiona Harvey ondan söz etmesini ve 'kayıtları düzeltmesini istiyor. ' Psikopat bir takipçi mi?

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Baby Reindeer konusu nedir?

İskoç komedyen Richard Gadd'ın kaleminden çıkan 'Baby Reindeer', Gadd'ın kendi yaşam hikayesini temel alıyor. Gadd, dizide Donny Dunn adındaki başarısız bir komedyene hayat veriyor. Donny, Camden'de çalıştığı barda Martha Scott isimli bir kadınla karşılaşıyor ve ona bir bardak çay ikram ediyor. Ancak zamanla kadın Donny'nin korkulu rüyası oluyor.

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Netflix’in şimdiye kadarki en iyi yapımlarından biri olarak gösterilen dizide Gadd baş karakter Donny'yi canlandırırken Jessica Gunning Martha'yı canlandırıyor. ‘Baby Reindeer’ dizisinin diğer oyuncuları ise Nava Mau, Tom Goodman-Hill.

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11 Nisan’da Netflix’te yayınlanmaya başlayan dizi platformun en çok izlenen yapımı oldu. (Dizi Türkiye’de de en çok izlenen diziler arasında ilk sırada yer alıyor.)

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