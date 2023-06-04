Tüm dünyada su sorunu büyüyor: Nil nehri iki ülkeyi karşı karşıya getirdi

Mısır, Etiyopya ile aralarında yıllardır devam eden Hedasi Barajı konusunda "anlaşma" çağrısı yaptı.

Tüm dünyada su sorunu büyüyor: Nil nehri iki ülkeyi karşı karşıya getirdi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Etiyopya ile aralarında yıllardır devam eden Hedasi Barajı konusunda "anlaşma" çağrısı yaptı.

Mısır resmi haber ajansı MENA'ya göre, Sisi, ülkesini ziyaret eden Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Vild Şeyh el-Gazvani ile başkent Kahire’deki İttihadiye Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Sisi, Gazvani ile ikili ilişkinlerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldıklarını belirtti.

Sisi, Libya'da başkanlık ile meclis seçimlerinin aynı anda düzenlenmesi konusunda hemfikir olduklarını ve Sudan'da 15 Nisan'dan bu yana devam eden çatışmalar için "acilen ve sürekli bir ateşkes" ve taraflara "sağduyu ile hareket etme" çağrısında bulunduklarını aktardı.

Görüşmede, Etiyopya ile anlaşmazlığın devam ettiği Hedasi Barajı konusuna da değindiklerine işaret eden Sisi, şu ifadeleri kullandı:

"Mısır'ın su güvenliği, Arap su güvenliğinin önemli bir parçasıdır. Etiyopya'nın nehir havzasındaki diğer iki ülkenin (Mısır ve Sudan) hak ve çıkarlarını ihlal etmeden, müzakere masasında öne sürülen ve çıkarlarına uygun olan çözümlerden birini benimseme yönünde siyasi irade göstermesinin önemini vurguladık."

Sisi ayrıca Etiyopya'ya "Hedasi Barajı'nın işletilmesi ve doldurulması konusunda bağlayıcı bir yasal anlaşma yapma" çağrısında bulundu.

MISIR VE ETİYOPYA'NIN HEDASİ BARAJI ANLAŞMAZLIĞI

Etiyopya, Mısır ve Sudan, 10 yıldan uzun süredir Hedasi Barajı ile ilgili karşı karşıya geliyor.

Nil sularının yaklaşık yüzde 80'i topraklarında doğmasına rağmen sadece yüzde 3'ünden yararlanabilen Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı'nın inşasına 2 Nisan 2011'de başladı.

Baraj, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor. Etiyopya, Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri, Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

Tepkilere rağmen Temmuz 2020'de ilk dolum işleminin yapıldığı barajda, 20 Şubat 2022'de ilk kez elektrik üretimine başlanmıştı.

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