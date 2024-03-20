Tüm okullara öğrenciler için ücretsiz içme suyu çeşmesi

“Çocuklar pet şişe suya para vermesin, temiz ve bedava su içsin” diye 2023 Eylül ayında ‘Her Okula Ücretsiz İçme Suyu Çeşmesi Yerleştirilsin” kampanyası başlatan DEVA Partisi İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, bir ortaokulda su çeşmeleri yaptırdı. Okullarda sürekli ve içilebilir su bulundurulması gerektiğine dikkat çeken Rızvanoğlu “Çocuklarımız günün yarısını okulda geçiriyor. Bu zaman içinde su içmeleri gerek. Derslerine konsantre olabilmeleri ve fiziki sağlıkları için de su içmeleri şart. Ancak okuldaki çocuklarımız susadıklarında, suyu, pet şişede parayla almak zorundalar. Ya da maalesef tuvalet musluklarından içmeye mecbur kalıyorlar.” dedi.

Sağlıklı bir eğitim için suyun gerekliliğine vurgu yapan Rızvanoğlu, “Oysa çocuklarımızın eşit ve sağlıklı bir eğitim sürmeleri için, okullarda sürekli içilebilir su bulundurulması gerekiyor. Ben de hem örnek olsun diye hem de su çeşmelerinin uygulanabilirliğini göstermek için, bu su çeşmelerini kendi imkanlarımla buraya koydurttum. Çocuklar susadıklarında rahatça gelip su içsinler” diye konuştu.

Rızvanoğlu, “Bu çeşme suyu filtre ediyor. Test ettirdik, 1. kalitede içme suyu akıyor bu çeşmelerden. Bu okulumuzda çocuklarımız gönül rahatlığı ile sularını içip, suluklarını doldurabilecek. Mevcut ekonomik koşullarında ve artan enflasyon ortamında çocuklarımızın sağlıklı ücretsiz suya erişimi ailelerin sırtındaki yükü de azaltacak. Bir gün tüm okullarda bu çeşmelerin yerleştirdiğini görene kadar devam edeceğiz bu işe. Bizim isteğimiz bu çeşmelerin bütün devlet okullarında bulundurulması. Her kademedeki okullarda su çeşmeleri istiyoruz. Bu çeşmelerin yapımı zor değil. Çocuklarımızı içilebilir suya kavuşturmak hiç de güç değil.” ifadelerini kullandı.