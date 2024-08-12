Tüm şehir yağmur duasına çıktı

Kaynak: İHA
Tüm şehir yağmur duasına çıktı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Çevreli köyünün geleneksel Hacet Bayramı'nda yüzlerce vatandaş, kurak geçen yaz günlerinde yağmur duası yaptı.

Mudurnu ilçesi son yılların en kurak yaz aylarını geçiriyor. Yağmayan yağmur sebebiyle mağdur olan çiftçiler, Hacet Bayramı’nda bir araya geldi. Her yıl geleneksel olarak yapılan bayramda kurak geçen yaz günlerinde yağmur duası gerçekleştirildi. Yüzlerce kişi aşçıların pişirdiği 400 kilogram pilav ve 450 kilogram kavurma vatandaşlara dağıtıldı. Erenler Tepesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, imamlar eşliğinde yağmur duası yapıldı.

Çevreli köyü Muhtarı Hakkı Turhan, "Her yıl Erenler Tepesi'nde yaptığımız Hacet bayramına yüzlerce vatandaş katıldı. Çok da güzel olduğuna inanıyoruz daha iyisini yapmak için gelecek yıllarda çalışacağız. Bölgemizde kuraklık var sular yok, yağmur duası ile inancımızı güçlendirmek istedik ve bu sayede yağmur duası yaptık" dedi.

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