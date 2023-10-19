Tüm yurt kışa hazırlanırken Eskişehir yaz'ı yaşayacak

Tüm Türkiye kışa girerken hatta birçok ilin yüksek kesimlerine kar bile yağarken Eskişehir'de havalar ısınmaya başlıyor.Eskişehir'in de içinde bulunduğu bölge genelinde son birkaç gündür azalan hava sıcaklığının 4 ila 6 derece arasında artması bekleniyor.

KAYNAK: İHA
Tüm yurt kışa hazırlanırken Eskişehir yaz'ı yaşayacak


Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, Eskişehir'in de içinde bulunduğu bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 4 ila 6 derece artması beklenirken, rüzgarın kuzey ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.
Öte yandan kentteki en yüksek hava sıcaklığının 25 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde, en düşük hava sıcaklığının ise 13 ile 15 dereceler arasında Mihalıççık ve Han ilçelerinde olabileceği değerlendiriliyor.

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